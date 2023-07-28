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Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 03:58 | Обновлено 28 июля 2023, 04:00
597
1

Олег МОЗИЛЬ: «0:7 от «Шахтера»? Это было стечение обстоятельств»

Голкипер «Металлиста 1925» прокомментировал подготовку к новому сезону

28 июля 2023, 03:58 | Обновлено 28 июля 2023, 04:00
597
1
Олег МОЗИЛЬ: «0:7 от «Шахтера»? Это было стечение обстоятельств»
ФК Металлист 1925. Олег Мозиль

Вратарь «Металлиста 1925» Олег Мозиль рассказал о летней подготовке, очередном начале сезона матчем против «Шахтера» и амбиции бороться за еврокубковые места:

– Подготовка к новому сезону на финишной прямой, как, по твоим ощущениям, она прошла? Или в оптимальной уже форме?

– Летние сборы прошли продуктивно, я считаю, была хорошая нагрузка. Думаю, что мы в хорошем физическом состоянии подходим к первой игре.

– Снова придется начинать сезон поединком против «Шахтера», как и год назад. Какие ожидания от матча?

– «Шахтер» – это хорошая команда, чемпионы Украины. Так что я думаю, что с ними будет интересно играть. Мы, конечно, надеемся на положительный результат. Будет трудная игра. Но мы будем делать от нас должное, чтобы получить в этой игре положительный результат.

– В прошлом году провели против них два разных матча. Есть понимание, как сделать так, чтобы было по крайней мере так, как в первом круге, а не так, как во втором?

– В первом круге мы сыграли достаточно грамотно против «Шахтера», не дали им использовать их моменты. Также мы могли и забить там, но спас соперников Трубин. Матч второго круга, я считаю, что это было просто стечение обстоятельств. Такое уже случилось однажды и надеюсь, что больше не повторится.

– Какие твои личные ожидания от грядущего сезона. Как от команды, так и от себя лично?

– Могу сказать, что мы с командой настроены в каждом матче получать положительный результат. Надеемся, что мы получим как можно больше очков и точно не будем бороться до последнего тура за выживание, а будем наоборот до последнего тура бороться за еврокубки, – сказал Мозиль.

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Источник ФК Металлист 1925
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apepa
Тогда Сидоренко стоял. А если Мозиль станет в ворота думаю проиграют 0-3 не больше
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