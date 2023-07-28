Олег МОЗИЛЬ: «0:7 от «Шахтера»? Это было стечение обстоятельств»

Вратарь «Металлиста 1925» Олег Мозиль рассказал о летней подготовке, очередном начале сезона матчем против «Шахтера» и амбиции бороться за еврокубковые места:

– Подготовка к новому сезону на финишной прямой, как, по твоим ощущениям, она прошла? Или в оптимальной уже форме?

– Летние сборы прошли продуктивно, я считаю, была хорошая нагрузка. Думаю, что мы в хорошем физическом состоянии подходим к первой игре.

– Снова придется начинать сезон поединком против «Шахтера», как и год назад. Какие ожидания от матча?

– «Шахтер» – это хорошая команда, чемпионы Украины. Так что я думаю, что с ними будет интересно играть. Мы, конечно, надеемся на положительный результат. Будет трудная игра. Но мы будем делать от нас должное, чтобы получить в этой игре положительный результат.

– В прошлом году провели против них два разных матча. Есть понимание, как сделать так, чтобы было по крайней мере так, как в первом круге, а не так, как во втором?

– В первом круге мы сыграли достаточно грамотно против «Шахтера», не дали им использовать их моменты. Также мы могли и забить там, но спас соперников Трубин. Матч второго круга, я считаю, что это было просто стечение обстоятельств. Такое уже случилось однажды и надеюсь, что больше не повторится.

– Какие твои личные ожидания от грядущего сезона. Как от команды, так и от себя лично?

– Могу сказать, что мы с командой настроены в каждом матче получать положительный результат. Надеемся, что мы получим как можно больше очков и точно не будем бороться до последнего тура за выживание, а будем наоборот до последнего тура бороться за еврокубки, – сказал Мозиль.