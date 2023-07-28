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Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 03:20 | Обновлено 28 июля 2023, 03:21
245
0

Динамо заявило Ярмоленко и Караваева на сезон 2023/24

Киевляне обновили заявку на участие в УПЛ

28 июля 2023, 03:20 | Обновлено 28 июля 2023, 03:21
245
0
Динамо заявило Ярмоленко и Караваева на сезон 2023/24
Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Футбольный клуб «Динамо» обновил заявку на сезон 2023/2024 для участия в Украинской Премьер-лиге.

Список игроков «бело-синих» пополнили Александр Караваев, подписавший новый контракт с клубом в это межсезонье, а также вернувшийся в родной клуб этим летом Андрей Ярмоленко.

Караваев по-прежнему будет выступать за «Динамо» под 20-м игровым номером, а Ярмоленко, как уже сообщалось ранее, выбрал 7-ой номер.

«Бело-синие» проведут первый матч нового сезона в ближайшее воскресенье, 30 июля, когда будут принимать «Минай» на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига Андрей Ярмоленко Александр Караваев
Источник ФК Динамо Киев
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