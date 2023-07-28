Динамо заявило Ярмоленко и Караваева на сезон 2023/24

Футбольный клуб «Динамо» обновил заявку на сезон 2023/2024 для участия в Украинской Премьер-лиге.

Список игроков «бело-синих» пополнили Александр Караваев, подписавший новый контракт с клубом в это межсезонье, а также вернувшийся в родной клуб этим летом Андрей Ярмоленко.

Караваев по-прежнему будет выступать за «Динамо» под 20-м игровым номером, а Ярмоленко, как уже сообщалось ранее, выбрал 7-ой номер.

«Бело-синие» проведут первый матч нового сезона в ближайшее воскресенье, 30 июля, когда будут принимать «Минай» на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.