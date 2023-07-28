Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дмитрий ШАСТАЛ: «Много шума вокруг первого тура»
Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 02:24 | Обновлено 28 июля 2023, 02:36
255
0

Дмитрий ШАСТАЛ: «Много шума вокруг первого тура»

Полузащитник «Полесья» – о дебюте его команды в УПЛ

28 июля 2023, 02:24 | Обновлено 28 июля 2023, 02:36
255
0
Дмитрий ШАСТАЛ: «Много шума вокруг первого тура»
ФК Полесье. Дмитрий Шастал

В преддверии матча первого тура Украинской Премьер-лиги против «Вереса» ФК «Полесье» провел предматчевую тренировку на центральном стадионе в Житомире.

После тренировки своими эмоциями и ожиданиями от старта сезона с клубной пресс-службой поделился Дмитрий Шастал.

«Эмоции очень хорошие, потому что хочется уже поскорее стартовать. Как-то заждались, много шума вокруг первого тура, вокруг УПЛ. Уже хочется погрузиться в эти чувства, в этот круговорот туров. Подготовка к сезону прошла по плану, ничего не пропустили, все отработали.

Надеюсь, что как мы прошли подготовку к сезону, так и пройдет и начало. Отрадно, что мы начинаем именно в Житомире. Когда еще готовились, почему-то настраивались, что будем играть первый матч именно в Житомире. Если рассматривать нашу историю «Полесья», то поскольку мы закончили прошлый сезон дома, то и новый сезон хотелось бы начать, как это бывает, как в каком-то сериале, так же дома.

Это будет хорошая история для СМИ, для болельщиков, для всех», – сказал Шастал.

По теме:
Верес – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Полесье
Дмитрий Шастал Полесье Житомир
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ворскла – Дила – 2:1. Кане разбудил город Тыхы. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27 июля 2023, 23:05 0
Ворскла – Дила – 2:1. Кане разбудил город Тыхы. Видео голов и обзор матча
Ворскла – Дила – 2:1. Кане разбудил город Тыхы. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций

ПСЖ готов принять предложение Реала по Мбаппе
Футбол | 27 июля 2023, 17:34 3
ПСЖ готов принять предложение Реала по Мбаппе
ПСЖ готов принять предложение Реала по Мбаппе

Трансферная сага близка к развязке

ВИДЕО. Два штрафных и пенальти. Безус совершил хет-трик в Лиге конференций
Футбол | 27.07.2023, 20:50
ВИДЕО. Два штрафных и пенальти. Безус совершил хет-трик в Лиге конференций
ВИДЕО. Два штрафных и пенальти. Безус совершил хет-трик в Лиге конференций
ВИДЕО. Герой для Омонии. На дубль Аллаха Безус ответил хет-триком
Футбол | 27.07.2023, 21:35
ВИДЕО. Герой для Омонии. На дубль Аллаха Безус ответил хет-триком
ВИДЕО. Герой для Омонии. На дубль Аллаха Безус ответил хет-триком
Нонсенс! Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
Другие виды | 27.07.2023, 14:52
Нонсенс! Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
Нонсенс! Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два гола и ассист Месси. Интер Майами разгромил Атланту Юнайтед
Два гола и ассист Месси. Интер Майами разгромил Атланту Юнайтед
26.07.2023, 04:35 4
Футбол
Сухой Лунин. Реал в Хьюстоне обыграл Ман Юнайтед
Сухой Лунин. Реал в Хьюстоне обыграл Ман Юнайтед
27.07.2023, 05:39 4
Футбол
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
27.07.2023, 05:22 1
Футбол
ФОТО. «Мы с тобой». Шахтер поддержал позицию Харлан
ФОТО. «Мы с тобой». Шахтер поддержал позицию Харлан
27.07.2023, 15:48 5
Футбол
Ольга ХАРЛАН: «Дисквалификация меня убила. Я кричала от боли»
Ольга ХАРЛАН: «Дисквалификация меня убила. Я кричала от боли»
27.07.2023, 23:26 18
Другие виды
Дерек ЧИСОРА: «Один удар может все изменить, но не в случае с Усиком»
Дерек ЧИСОРА: «Один удар может все изменить, но не в случае с Усиком»
27.07.2023, 16:23
Бокс
Харлан победила россиянку Смирнову на ЧМ и не пожала ей руку
Харлан победила россиянку Смирнову на ЧМ и не пожала ей руку
27.07.2023, 12:12 33
Другие виды
Мбаппе получит от ПСЖ огромный бонус в ближайшие дни
Мбаппе получит от ПСЖ огромный бонус в ближайшие дни
26.07.2023, 14:07 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем