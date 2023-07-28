Дмитрий ШАСТАЛ: «Много шума вокруг первого тура»

В преддверии матча первого тура Украинской Премьер-лиги против «Вереса» ФК «Полесье» провел предматчевую тренировку на центральном стадионе в Житомире.

После тренировки своими эмоциями и ожиданиями от старта сезона с клубной пресс-службой поделился Дмитрий Шастал.

«Эмоции очень хорошие, потому что хочется уже поскорее стартовать. Как-то заждались, много шума вокруг первого тура, вокруг УПЛ. Уже хочется погрузиться в эти чувства, в этот круговорот туров. Подготовка к сезону прошла по плану, ничего не пропустили, все отработали.

Надеюсь, что как мы прошли подготовку к сезону, так и пройдет и начало. Отрадно, что мы начинаем именно в Житомире. Когда еще готовились, почему-то настраивались, что будем играть первый матч именно в Житомире. Если рассматривать нашу историю «Полесья», то поскольку мы закончили прошлый сезон дома, то и новый сезон хотелось бы начать, как это бывает, как в каком-то сериале, так же дома.

Это будет хорошая история для СМИ, для болельщиков, для всех», – сказал Шастал.