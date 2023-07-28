Моуриньо был прав? Контратаки – новый тактический тренд в АПЛ

«Если вы не играете на контратаках, то это потому, что вы тупые».

Так говорил Жозе Моуриньо в 2015 году после того, как его «Челси» выиграл АПЛ с отрывом в восемь очков и проиграв всего три раза.

«Контратака – это фантастический элемент футбола, боеприпас, который у тебя есть, и когда ты видишь, что твой соперник потерял баланс, у тебя появляется фантастический момент для взятия ворот», – добавил он.

Немного найдется тренеров, столь тесно связанных с этой манерой игры. Многие считают ее устаревшей, оборонительной и неинтересной, и она является полярной противоположностью контролируемому владению мячом, которого добивается большинство современных европейских тренеров.

Тем не менее, в прошлом сезоне в АПЛ резко возросло количество контратакующих голов. Opta определяет эти моменты как попытки, возникающие после того, как обороняющаяся команда быстро переходит в атаку, получив мяч на своей половине поля. Это определение применяется с сезона 2018/2019, причем в прошлом сезоне (2022/2023) было зафиксировано наибольшее количество контратакующих голов в этом определении, что позволило переломить двухлетнюю тенденцию к снижению.

Почему? Игроки лучше реализовывали шансы, особенно по сравнению с сезоном 2019/2020, когда было больше ударов и xG из контратак. Но вариативность – это лишь частичное объяснение, и сам этот оверперфоманс в результативности требует анализа.

АПЛ никогда не была столь однородной по организованному владению мячом, особенно за пределами «большой шестерки», что облегчает командам оборону в средних/низких блоках, установку ловушек и контратаки.

Инвертированные вингеры – атлетичные, быстрые форварды, способные атаковать индивидуально и спонтанно, при этом эффективно владея мячом, – стали популярны в 2010-х годах с сокращением числа «девяток». Невольно эти игроки стали идеальным контратакующим «боеприпасом», так как они эволюционировали.

«Контратаки сейчас гораздо лучше организованы и хорошо продуманы», – говорил в 2014 году Карло Анчелотти, главный тренер мадридского «Реала», который в том году показал мастер-класс контратаки, выиграв со счетом 4:0 ответный матч полуфинала Лиги чемпионов у «Баварии», владея мячом лишь на 31% времени.

«Дело не только в том, чтобы запустить длинный мяч вперед – контратаки, как правило, более тщательно спланированы и могут создать больше голов», – добавил Анчелотти.

Переходы стали тактическими: «защита в состоянии покоя» – когда команды расставляют защитников во время атаки, готовясь к контрпрессингу, – теперь тренируется и систематизируется. Команды атакуют так, как они хотят защищаться, и защищаются так, как они хотят атаковать, соответственно корректируя, как, где и когда они прессингуют.

В прошлом сезоне в АПЛ не просто выросло количество голов, забитых в контратаках, но и команды «большой шестерки» доминировали в этом показателе как по количеству созданных моментов, так и по количеству голов.

В сезоне 2022/2023 «Манчестер Сити» забил больше голов в контратаках (7), чем за два предыдущих сезона вместе взятых (5); «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» провели свои лучшие сезоны с точки зрения контратак с кампании 2019/2020. За последние пять сезонов только «Ливерпуль», завоевавший титул в сезоне 2019/2020 (10 голов), забил больше контратакующих голов, чем «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2022/2023 (9).

Вот как они это делали...

Манчестер Юнайтед

В сезоне 2022/2023 у «Манчестер Юнайтед» было столько же явных голевых моментов в контратаках (14), сколько за два предыдущих сезона вместе взятых (6 в 2021/2022 и 8 в 2020/2021).

Даже когда Эрик Тен Хаг начал применять схему 4-2-3-1, построенную на владении мячом, наличие полностью готового к игре Маркуса Рэшфорда, который сыграл более чем в два раза больше минут, чем в сезоне 2021/2022, означало, что «Юнайтед» постоянно представлял собой угрозу в транзитных фазах.

Рэшфорд, правоногий вингер, играющий преимущественно слева, в начале сезона забил аналогичные победные голы в матчах с «Арсеналом» и «Ливерпулем».

В домашнем матче с «Арсеналом» 4 сентября «Юнайтед» обороняется по средней схеме 4-4-2, предлагая сопернику играть экспансивно и оставлять пространство для контратак.

Когда Скотт МакТоминей возвращает мяч команде в оборонительной зоне, «Юнайтед» быстро выходит вперед через полузащиту. Кристиан Эриксен выступает в роли связующего звена с Бруну Фернандешем, а португалец остается в центре поля, когда «Юнайтед» обороняется – он часто возглавляет прессинг.

Рэшфорд проходит под углом между Беном Уайтом и Уильямом Салиба...

...и точно пробивает мимо Аарона Рэмсдейла.

Гол «Юнайтед» в матче с «Ливерпулем» 22 августа начинается аналогично, с защиты по схеме 4-4-2. Рафаэль Варан перехватывает пас верхом от Трента Александера-Арнольда, а Антони Марсьяль подхватывает обрезку Джордана Хендерсона.

Рэшфорд снова вбегает с широкой позиции за спину Джо Гомесу, получает проникающий пас от Марсьяля и переигрывает Алиссона.

Манчестер Сити

Многие ожидали, что с Эрлингом Холандом «Сити» станет более контратакующим. И «Сити» стал таким, но не только благодаря норвежцу.

«У нас есть Кевин Де Брюйне, есть Джек Грилиш, есть Эрлинг, особенно, и Хулиан Альварес, и они быстро бегают», – сказал главный тренер Пеп Гвардиола в марте.

«Это команда, которая может пробежать 30-40 метров за несколько секунд и нанести ущерб сопернику, и, конечно, мы собираемся это использовать». Это некоторый прогресс по сравнению с его заявлением 2021 года о том, что «нам нужно играть в один тип футбола, а что касается контратак – мы не очень хороши в этом, мы не будем этого делать».

«Сити», как и «Юнайтед», защищался, как правило, по схеме 4-4-2, с Де Брюйне в центре поля и Холандом. Несмотря на то, что контратаки «Сити» были эффективны при добивании соперников – 5 из 7 голов были забиты, когда команда уже выигрывала, – средний показатель владения мячом «Сити», когда они вели в счете, был самым низким (61,6%) за последние пять сезонов.

«Раньше мы думали, что нам нужно 90 минут доминировать в игре, контролировать их финальную треть», – сказал Бернарду Силва после победы над «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В этом сезоне «Сити» больше защищался без мяча, расставляя центральные ловушки, заставляя соперника совершать развороты, а затем использовал возможности Де Брюйне и вингеров по передаче мяча.

В четвертом голе в домашней победе над «Юнайтед» со счетом 6:3 2 октября «Сити», в тот момент, когда Серхио Гомес блокирует удар Антони, восемь игроков находятся за линией мяча – лишь Де Брюйне и Холанд в центре поля.

Мяч рикошетом попадает к Де Брюйне, который вырывается из-под опеки Эриксена и прорывается через центр поля. Забегания Холанда и Фила Фодена очень важны: Фоден остается в «мертвой зоне» Тайрела Маласии, Холанд открывается в ширину под передачу от Де Брюйне. Это позволяет растянуть оборону «Юнайтед» и использовать пространство, освобожденное их выдвинутыми вперед защитниками.

За 11 секунд «Сити» проходит от штрафной до штрафной, и Фоден в одно касание завершает подачу Холанда.

Поздние забеги Фодена также были характерны для победы над «Борнмутом» со счетом 4:0 в домашнем матче 13 августа.

«Сити» обороняется глубоко, отводя назад вингеров, в то время как «Борнмут» пытается пройти по левому флангу.

Райан Кристи неточно отдает пас назад Джеку Стейси, и Рияд Марез набрасывается на него...

Все происходит по той же схеме. Марез смещается в центр, «Сити» оказывается в положении «четыре против пяти». Он разворачивает атаку пасом на Де Брюйне. Де Брюйне прорывается к штрафной площадке с помощью дриблинга, но пас на дальнюю штангу на Холанда не проходит, что дает время Фодену догнать его, ворваться за спины защитникам и пробить.

Еще один пример – гол Холанда в домашней победе над «Вест Хэмом» 3 мая со счетом 3:0.

Когда Дэнни Ингс неточно отдал пас на Лукаса Пакета, Бернарду восстановил владение мячом и запустил Грилиша. Правый защитник «Вест Хэма» Бен Джонсон находится слишком широко, чтобы повлиять на ход игры. Грилиш быстро продвигается вперед, прорываясь сквозь полузащиту «Вест Хэма», пока Холанд по дуге прорывается между центральными защитниками. Грилиш отдает пас, Холанд наносит удар в ближний угол.

Ливерпуль

Никто не контратакует так, как Мохамед Салах.

За последние пять сезонов АПЛ на его счету больше всего ударов в контратаках (54), голов (15) и результативных передач (8).

«Мы поняли, насколько Салах быстр, и много думали о том, как использовать его сильные стороны на поле», – сказал Петер Кройц (помощник Юргена Клоппа) в интервью The Athletic в 2019 году.

«Для того, чтобы извлечь максимальную пользу из его умения действовать в глубине поля, нам нужно было выйти за рамки классической, случайной ситуации контратаки и вместо этого систематически готовить для него ситуации».

Для этого нужно было оставлять Салаха (175 см) в центре поля при стандартах возле ворот «Ливерпуля».

Вратарь Алиссон трижды ассистировал Салаху в АПЛ, а его передача на египтянина в прошлом сезоне стала самой значимой в восьми голах «Ливерпуля» в контратаках в той кампании, что вдвое больше, чем в сезоне 2021/2022 годах (четыре).

Победный гол Салаха в матче с «Манчестер Сити» 16 октября практически идентичен голу, забитому им в январе 2020 года в ворота «Манчестер Юнайтед»: Алиссон отдал пас верхом на египтянина, который находится в изоляции от остальной команды, и тот протащил мяч в штрафную, после чего забил на глазах у «Копа». В игре с «Сити» Салах воспользовался ошибкой Жоау Канселу, но показательно, что «Сити» был готов оставить Салаха один на один со своим игроком.

Еще один случай, когда «Ливерпуль» открыл счет в прошлом сезоне в Мерсисайдском дерби 13 февраля (2:0 на «Энфилде»), – это угловой, перешедший в контратаку.

Салах и Дарвин Нуньес – еще один быстрый инвертированный форвард – являются ключевыми архитекторами и двумя самыми выдвинутыми вперед игроками «Ливерпуля» в тот момент, когда Дуайт Макнил бьет.

Когда его удар был отбит, Нуньес и Салах выбегают с помощью быстрой стенки. «Ливерпуль» выходит в атаку впятером: Нуньес прорывается по левому флангу и делает ранний навес, а три игрока атакуют дальнюю штангу. Салах успевает первым (опередив Коди Гакпо и Энди Робертсона) и пробивает мимо Джордана Пикфорда.

Третий пример – на этот раз против «Манчестер Юнайтед» в разгроме 7:0 в марте – и еще одна контратака, которая заканчивается голом Салаха перед «Копом».

Подача Бруну Фернандеша отбита, и потеря мяча от Антони позволила «Ливерпулю» провести контратаку.

Эта контратака чуть более хаотичная, но опять у «Ливерпуля» есть игроки, который рано выбегают вперед. Хендерсон находит Нуньеса слева, уругваец идет в дриблинг, а затем смещается в центра под правую ногу. Его первый пас на Харви Эллиотта блокируется, но, когда мяч возвращается к нему, он отдает его на Салаха, который бьет мимо Давида де Хеа.

То, что раньше было уделом слабых команд, сегодня становится все более актуальным для топ-клубов.

По мере того, как футбол в АПЛ будет становиться все более организованным, возможностей для структурированных контратак станет еще больше.

Возможно, Моуриньо был прав. Команды должны быть «глупыми», чтобы не контратаковать в следующем сезоне.

Лиам Тарм, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух