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27 июля 2023, 23:53 | Обновлено 28 июля 2023, 00:33
44
0

Виборг – Люнгбю. Прогноз и анонс на матч чемпионата Дании

Поединок состоится 28 июля в 20:00 по Киеву

27 июля 2023, 23:53 | Обновлено 28 июля 2023, 00:33
44
0
Виборг – Люнгбю. Прогноз и анонс на матч чемпионата Дании
Getty Images/Global Images Ukraine

28 июля на «Энерги Виборг Арена» пройдет матч 2-го тура чемпионата Дании, в котором «Виборг» встретится с «Люнгбю». Старт поединка запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Виборг

Клуб в 2021-м году поднялся в Суперлигу страны - в очередной уже раз. Новичок финишировал на 7-й позиции, но потом ухитрился выиграть спор за право сыграть в Лиге конференций. Причем там датчане показали себя относительно неплохо: выбили Судуву и Б-36 из Торсхавна, но потом напоролись на Вест Хэм, будущего триумфатора турнира, которому и проиграли обе встречи. Несмотря на такой ранний старт, старая столица смогла прибавить и в национальном чемпионате, в итоге закончив на 4-й позиции, таким образом гарантировав себе право снова сыграть в еврокубках. Не удивительно, что наставник, Якоб Фриис, пришедший в 2022-м году, и провел первый полноценный сезон как главный тренер, сохранил свой пост. Да и пытаются как-то укрепить состав, правда, финансовые возможности у проекта остаются ограниченными. Сейчас стартовали на поле Норшелланна, и проиграли фактически без борьбы, 1:4.

Люнгбю

Команда была хороша в 80-е и в начале 90-х лет прошлого века. Именно тогда получилось взять оба чемпионских титула и все 3 кубка. Но в начале нового столетия было немало проблем, достаточно сказать, что не раз приходилось падать в Первую Лигу. А когда наконец-то получилось у синих выбраться, в 2017-м году, в Лигу Европы, грянули финансовые проблемы, что обернулись банкротством. Проект спасли болельщики, которые до сих пор остаются собственником клуба. Этого хватило, чтобы снова подняться в Суперлигу. Но в прошлом сезоне все шло к вылету. Но на 2-м этапе, в шестерке худших, у аутсайдера получился рывок, за счет которого потеснили со спасительного 10-го места рано расслабившийся Хорсенс. Новый тур начали с приема чемпиона, Копенгагена, в итоге оставшись без очков - закончили 1:2.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Виборг взял 4 очка из 6 возможных - 2:1 дома, 1:1 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в хозяев арены. Тем нужно оправдаться перед болельщиками за провальный старт чемпионата, и это получится. Ставим на Виборг (коэффициент - 1,8).

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Виборг Люнгбю чемпионат Дании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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