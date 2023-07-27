Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Кане забил победный гол для Ворсклы в компенсированное время
Лига конференций
27 июля 2023, 22:24 | Обновлено 27 июля 2023, 22:34
1870
0

ВИДЕО. Кане забил победный гол для Ворсклы в компенсированное время

Полтавская команда выиграла у «Дилы» первый матч квалификации ЛК

27 июля 2023, 22:24 | Обновлено 27 июля 2023, 22:34
1870
0
ВИДЕО. Кане забил победный гол для Ворсклы в компенсированное время
ФК Ворскла

27 июля в 20:30 полтавская «Ворскла» в польском городе Тыхы провела домашний матч второго раунда квалификации Лиги конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Виктора Скрипника обыграла грузинскую «Дилу» благодаря голу в компенсированное время.

Малийский легионер Ибрахим Кане принес победу полтавской команде на 90+3 минуте (2:1).

ГОЛ! 2:1. Ибрахим Кане, 90+3 мин.

По теме:
Итоги дня Лиги конференций. Трудная победа Ворсклы, хет-трик Безуса
Камбэк в Тыхы. Ворскла в компенсированное время вырвала победу у Дилы
Потенциальный соперник Ворсклы. АПОЭЛ обыграл Войводину на Кипре
Дила Гори Ворскла Полтава видео голов и обзор Лига конференций Ворскла - Дила Ибрахим Кане
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июля
Футбол | 28 июля 2023, 00:01 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июля

Важные события во всех видах спорта

Харлан победила россиянку Смирнову на ЧМ и не пожала ей руку
Другие виды | 27 июля 2023, 12:12 33
Харлан победила россиянку Смирнову на ЧМ и не пожала ей руку
Харлан победила россиянку Смирнову на ЧМ и не пожала ей руку

Ольге грозила дисквалификация

Мы все – Ольга Харлан
Другие виды | 27.07.2023, 17:38
Мы все – Ольга Харлан
Мы все – Ольга Харлан
ПСЖ готов принять предложение Реала по Мбаппе
Футбол | 27.07.2023, 17:34
ПСЖ готов принять предложение Реала по Мбаппе
ПСЖ готов принять предложение Реала по Мбаппе
Глава МИД Украины поддержал Ольгу Харлан
Другие виды | 27.07.2023, 16:37
Глава МИД Украины поддержал Ольгу Харлан
Глава МИД Украины поддержал Ольгу Харлан
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мбаппе получит от ПСЖ огромный бонус в ближайшие дни
Мбаппе получит от ПСЖ огромный бонус в ближайшие дни
26.07.2023, 14:07 3
Футбол
ФОТО. Усик показал актуальную форму за месяц до боя с Дюбуа
ФОТО. Усик показал актуальную форму за месяц до боя с Дюбуа
26.07.2023, 15:25
Бокс
Иноуэ завоевал еще одну категорию. Сломал фаворита, получил сразу два пояса
Иноуэ завоевал еще одну категорию. Сломал фаворита, получил сразу два пояса
26.07.2023, 09:10 2
Бокс
Нонсенс! Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
Нонсенс! Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
27.07.2023, 14:52 75
Другие виды
Свитолина и Монфис официально получили wild card на турнир в Вашингтоне
Свитолина и Монфис официально получили wild card на турнир в Вашингтоне
26.07.2023, 19:59 10
Теннис
Матч Тоттенхэм – Шахтер покажет телеканал Xsport
Матч Тоттенхэм – Шахтер покажет телеканал Xsport
26.07.2023, 10:11
Футбол
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
26.07.2023, 15:37 3
Футбол
ВИДЕО. Месси сделал дубль за Интер Майами в матче против Атланты Юнайтед
ВИДЕО. Месси сделал дубль за Интер Майами в матче против Атланты Юнайтед
26.07.2023, 03:00 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем