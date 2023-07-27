Лига конференций27 июля 2023, 22:24 | Обновлено 27 июля 2023, 22:34
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ВИДЕО. Кане забил победный гол для Ворсклы в компенсированное время
Полтавская команда выиграла у «Дилы» первый матч квалификации ЛК
27 июля 2023, 22:24 | Обновлено 27 июля 2023, 22:34
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27 июля в 20:30 полтавская «Ворскла» в польском городе Тыхы провела домашний матч второго раунда квалификации Лиги конференций.
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Команда Виктора Скрипника обыграла грузинскую «Дилу» благодаря голу в компенсированное время.
Малийский легионер Ибрахим Кане принес победу полтавской команде на 90+3 минуте (2:1).
ГОЛ! 2:1. Ибрахим Кане, 90+3 мин.
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