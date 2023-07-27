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  4. Источник: экс-голкипер Шахтера, Днепра-1 и Кривбасса станет игроком Лехии
Украина. Премьер лига
27 июля 2023, 20:35 |
1130
1

Источник: экс-голкипер Шахтера, Днепра-1 и Кривбасса станет игроком Лехии

Богдан Сарнавский 27 июля подпишет контракт с польским клубом

27 июля 2023, 20:35 |
1130
1
Источник: экс-голкипер Шахтера, Днепра-1 и Кривбасса станет игроком Лехии
УПЛ. Богдан Сарнавский

28-летний украинский голкипер Богдан Сарнавский подпишет контракт с польским клубом «Лехия» из Гданьска.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Петр Слонка. По информации источника, официально о подписании будет объявлено уже сегодня, 27 июля.

За свою карьеру Сарнавский успел поиграть за киевский «Арсенал», донецкий «Шахтер», «Ворсклу», «Верес», «Львов», «Днепр-1», «Хапоэль» Тель-Авив и криворожский «Кривбасс». В прошлом сезоне Богдан провел 17 матчей за криворожский клуб, пропустил 23 мяча и отыграл 5 поединков на ноль.

1 июля «Кривбасс» объявил о прекращении сотрудничества с Сарнавским.

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Лехия Гданьск Петр Слонка Богдан Сарнавский свободный агент трансферы
Источник Telegram
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Gargantua
не потеря
хорош только в отражении пенальти
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