Источник: экс-голкипер Шахтера, Днепра-1 и Кривбасса станет игроком Лехии
Богдан Сарнавский 27 июля подпишет контракт с польским клубом
28-летний украинский голкипер Богдан Сарнавский подпишет контракт с польским клубом «Лехия» из Гданьска.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Петр Слонка. По информации источника, официально о подписании будет объявлено уже сегодня, 27 июля.
За свою карьеру Сарнавский успел поиграть за киевский «Арсенал», донецкий «Шахтер», «Ворсклу», «Верес», «Львов», «Днепр-1», «Хапоэль» Тель-Авив и криворожский «Кривбасс». В прошлом сезоне Богдан провел 17 матчей за криворожский клуб, пропустил 23 мяча и отыграл 5 поединков на ноль.
1 июля «Кривбасс» объявил о прекращении сотрудничества с Сарнавским.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды забили 8 голов
Обозреватель Sport.ua рассказывает, с чем «Ворскла» подходит к новому сезону
хорош только в отражении пенальти