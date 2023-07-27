27.07.2023 17:00 – FT 0 : 1
Украина. Первая лига27 июля 2023, 19:22 | Обновлено 27 июля 2023, 19:49
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Первая лига. Нива Тернополь минимально обыграла Буковину
Продолжается 1-й тур Первой лиги
27 июля 2023, 19:22 | Обновлено 27 июля 2023, 19:49
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Состоялся второй матч первого тура Первой лиги сезона 2023/2024. Тернопольская «Нива» в Черновцах минимально обыграла местную «Буковину» со счетом 1:0. Единственный гол в западноукраинском противостоянии на счету Олега Хруставки.
Первая лига. 1-й тур
«Буковина» Черновцы – «Нива» Тернополь – 0:1
Гол: Хруставка 32
Ранее в матче открытия нового сезона Первой лиги между «Мариуполем» и «Викторией» завершился вничью 0:0.
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