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Чемпионат Украины
Буковина
27.07.2023 17:00 – FT 0 : 1
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
27 июля 2023, 19:22 | Обновлено 27 июля 2023, 19:49
482
0

Первая лига. Нива Тернополь минимально обыграла Буковину

Продолжается 1-й тур Первой лиги

27 июля 2023, 19:22 | Обновлено 27 июля 2023, 19:49
482
0
Первая лига. Нива Тернополь минимально обыграла Буковину
ФК Нива Тернополь

Состоялся второй матч первого тура Первой лиги сезона 2023/2024. Тернопольская «Нива» в Черновцах минимально обыграла местную «Буковину» со счетом 1:0. Единственный гол в западноукраинском противостоянии на счету Олега Хруставки.

Первая лига. 1-й тур

«Буковина» Черновцы – «Нива» Тернополь – 0:1
Гол: Хруставка 32

Ранее в матче открытия нового сезона Первой лиги между «Мариуполем» и «Викторией» завершился вничью 0:0.

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Нива Тернополь Первая лига Украины Буковина Черновцы
Источник Sport.ua
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