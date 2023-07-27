Первая лига. Нива Тернополь минимально обыграла Буковину

Состоялся второй матч первого тура Первой лиги сезона 2023/2024. Тернопольская «Нива» в Черновцах минимально обыграла местную «Буковину» со счетом 1:0. Единственный гол в западноукраинском противостоянии на счету Олега Хруставки.

Первая лига. 1-й тур

«Буковина» Черновцы – «Нива» Тернополь – 0:1

Гол: Хруставка 32

Ранее в матче открытия нового сезона Первой лиги между «Мариуполем» и «Викторией» завершился вничью 0:0.