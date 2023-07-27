Буковина – Нива Т, Мариуполь – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 июля матчи 1-го тура в Первой лиге-2023/2024
В четверг, 27 июля, стартует первенство Украины среди клубов Первой лиги.
В рамках первого игрового дня сезона-2023/2023 в Борисполе отношения между собой выяснят ФСК «Мариуполь» и «Виктория» из Сумской области. Команды будут выступать в группе Б Первой лиги.
Поединок ФСК «Мариуполь» – «Виктория» начнется в 15:00 по киевскому времени.
Мариуполь – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
А в 17:00 в Черновцах начнется поединок «Буковины» и «Нивы» из Тернополя. Это будет встреча представителей группы А Первой лиги сезона-2023/2024.
Буковина – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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