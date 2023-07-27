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Чемпионат Украины
Буковина
27.07.2023 17:00 - : -
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
27 июля 2023, 03:45 | Обновлено 27 июля 2023, 06:11
178
0

Буковина – Нива Т, Мариуполь – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 июля матчи 1-го тура в Первой лиге-2023/2024

27 июля 2023, 03:45 | Обновлено 27 июля 2023, 06:11
178
0
Буковина – Нива Т, Мариуполь – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ Украины

В четверг, 27 июля, стартует первенство Украины среди клубов Первой лиги.

В рамках первого игрового дня сезона-2023/2023 в Борисполе отношения между собой выяснят ФСК «Мариуполь» и «Виктория» из Сумской области. Команды будут выступать в группе Б Первой лиги.

Поединок ФСК «Мариуполь» – «Виктория» начнется в 15:00 по киевскому времени.

Мариуполь – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

А в 17:00 в Черновцах начнется поединок «Буковины» и «Нивы» из Тернополя. Это будет встреча представителей группы А Первой лиги сезона-2023/2024.

Буковина – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Первая лига Украины Буковина Черновцы Нива Тернополь Виктория Николаевка ФСК Мариуполь смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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