В четверг, 27 июля, стартует первенство Украины среди клубов Первой лиги.

В рамках первого игрового дня сезона-2023/2023 в Борисполе отношения между собой выяснят ФСК «Мариуполь» и «Виктория» из Сумской области. Команды будут выступать в группе Б Первой лиги.

Поединок ФСК «Мариуполь» – «Виктория» начнется в 15:00 по киевскому времени.

Мариуполь – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

А в 17:00 в Черновцах начнется поединок «Буковины» и «Нивы» из Тернополя. Это будет встреча представителей группы А Первой лиги сезона-2023/2024.

Буковина – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция