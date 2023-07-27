Женский ЧМ. США и Нидерланды сыграли вничью, победы Португалии и Нигерии

В Новой Зеландии и Австралии продолжается групповой турнира женского чемпионата мира по футболу.

В четверг, 27 июля, в матче 2-го тура в группе Е вничью 1:1 сыграли между собой сборные США и Нидерландов. В другом поединке команда Португалии со счетом 2:0 обыграла сборную Вьетнама.

В турнирной таблице квартета, имея по 4 очка, лидируют сборные США и Нидерландов. За ними идет команда Португалии (3 очка), замыкает группу Вьетнам (0 очков).

В группе В команда Нигерии выяснила отношения со сборной Австралии и одержала победу – 3:2.

Набрав 4 очка, нигерийская сборная вместе с командой Канады возглавляет турнирную таблицу квартета. За ними располагаются Австралия (3 пункта) и Ирландия (0 очков).

Женский ЧМ-2023. 2-й тур

Группа Е

США – Нидерланды – 1:1

Голы: Хоран, 62 – Рорд, 17.

Португалия – Вьетнам – 2:0

Голы: Энкарнасау, 7, Назарет, 21.

Группа В

Австралия – Нигерия – 2:3

Голы: ван Эгмонд, 45+1, Кеннеди, 90+10 – Кану, 45+6, Охале, 65, Ошоала, 72.