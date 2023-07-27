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Украина. Премьер лига
27 июля 2023, 18:21 | Обновлено 27 июля 2023, 18:26
489
0

Металлист 1925 отправил в аренду голкипера и защитника

Новые клубы у Максима Коваленко и Юрия Потимкова

27 июля 2023, 18:21 | Обновлено 27 июля 2023, 18:26
489
0
Металлист 1925 отправил в аренду голкипера и защитника
ФК Металлист 1925

Харьковский клуб «Металлист 1925» сообщил о том, что в аренде продолжат свою карьеру вратарь Максим Коваленко и защитник Юрий Потимков.

Новой командой Коваленко будет «Звягель», выступающий во Второй лиге. Потимков на время станет игроком «Нивы» из Бузовой — новичка Первой лиги.

Оба арендных соглашения будут действовать до конца стартующего сезона-2023/2024.

Нынешний лето «Металлист 1925» продлил соглашения с Никитой Безуглым, Максимом Жичиковым, Евгением Ткачуком, Ярославом Мартынюком, Артемом Габелком, Игорем Курило, Ростиславом Русиным и Олегом Мозилем.

«1925-е» также подписали защитника Владимира Червака и форварда Дмитрия Юсова. Арендовал клуб бразильца Ари Моуру. Последним трансфером харьковчан стал переход нападающего Алексея Сидорова из запорожского «Металлурга».

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Источник ФК Металлист 1925
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