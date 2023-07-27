Металлист 1925 отправил в аренду голкипера и защитника
Новые клубы у Максима Коваленко и Юрия Потимкова
Харьковский клуб «Металлист 1925» сообщил о том, что в аренде продолжат свою карьеру вратарь Максим Коваленко и защитник Юрий Потимков.
Новой командой Коваленко будет «Звягель», выступающий во Второй лиге. Потимков на время станет игроком «Нивы» из Бузовой — новичка Первой лиги.
Оба арендных соглашения будут действовать до конца стартующего сезона-2023/2024.
Нынешний лето «Металлист 1925» продлил соглашения с Никитой Безуглым, Максимом Жичиковым, Евгением Ткачуком, Ярославом Мартынюком, Артемом Габелком, Игорем Курило, Ростиславом Русиным и Олегом Мозилем.
«1925-е» также подписали защитника Владимира Червака и форварда Дмитрия Юсова. Арендовал клуб бразильца Ари Моуру. Последним трансфером харьковчан стал переход нападающего Алексея Сидорова из запорожского «Металлурга».
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