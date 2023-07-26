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  4. Больше $100 тысяч. Контракт Сидорова с Металлистом 1925 будет многолетним
Украина. Первая лига
26 июля 2023, 22:33 |
838
0

Больше $100 тысяч. Контракт Сидорова с Металлистом 1925 будет многолетним

«Металлург» объявил о продаже игрока в харьковскую команду

26 июля 2023, 22:33 |
838
0
Больше $100 тысяч. Контракт Сидорова с Металлистом 1925 будет многолетним
ФК Металлист 1925. Алексей Сидоров

26 июля запорожский футбольный клуб «Металлург» официально объявил о продаже 22-летнего форварда Алексея Сидорова в харьковский «Металлист 1925».

Как сообщает «ТаТоТаке», контракт игрока с клубом будет рассчитан на 5 лет.

По информации источника, сумма трансфера существенно выше 100 тысяч долларов, которые уже фигурировали в печати. Кроме того, соглашение предусматривает бонусы и процент «Металлурга» от следующего трансфера.

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Металлург Запорожье Металлист 1925 Алексей Сидоров трансферы трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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