Украина. Первая лига26 июля 2023, 22:33 |
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Больше $100 тысяч. Контракт Сидорова с Металлистом 1925 будет многолетним
«Металлург» объявил о продаже игрока в харьковскую команду
26 июля 2023, 22:33 |
838
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26 июля запорожский футбольный клуб «Металлург» официально объявил о продаже 22-летнего форварда Алексея Сидорова в харьковский «Металлист 1925».
Как сообщает «ТаТоТаке», контракт игрока с клубом будет рассчитан на 5 лет.
По информации источника, сумма трансфера существенно выше 100 тысяч долларов, которые уже фигурировали в печати. Кроме того, соглашение предусматривает бонусы и процент «Металлурга» от следующего трансфера.
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