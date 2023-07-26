Больше $100 тысяч. Контракт Сидорова с Металлистом 1925 будет многолетним

26 июля запорожский футбольный клуб «Металлург» официально объявил о продаже 22-летнего форварда Алексея Сидорова в харьковский «Металлист 1925».

Как сообщает «ТаТоТаке», контракт игрока с клубом будет рассчитан на 5 лет.

По информации источника, сумма трансфера существенно выше 100 тысяч долларов, которые уже фигурировали в печати. Кроме того, соглашение предусматривает бонусы и процент «Металлурга» от следующего трансфера.