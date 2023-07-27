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Украина. Первая лига
27 июля 2023, 14:33 | Обновлено 27 июля 2023, 14:34
173
0

Лучший бомбардир Буковины продлил контракт с клубом

Опытный Василий Палагнюк решил ничего не менять в карьере

27 июля 2023, 14:33 | Обновлено 27 июля 2023, 14:34
173
0
Лучший бомбардир Буковины продлил контракт с клубом
ФК Буковина. Василий Палагнюк

Как стало известно Sport.ua, сегодня, 27 июля, лидер нападения «Буковины» 32-летний Василий Палагнюк продлил контракт с клубом еще на один сезон.

Так что он сможет помочь перволиговой черновицкой команде в стартовом поединке первенства Украины с тернопольской «Нивой», который состоится 27 июля.

Всего в активе Палагнюка 166 матчей в Первой лиге и 35 забитых голов.

По информации нашего источника, еще одним летним новичком «Буковины» стал защитник Денис Червинский, который ранее выступал за второлиговый «Звягель».

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Первая лига Украины Буковина Черновцы Василий Палагнюк Денис Червинский инсайд
Источник Sport.ua
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