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Испания
27 июля 2023, 14:15 | Обновлено 27 июля 2023, 14:56
1775
4

Sofascore: Лунин – лучший игрок матча Реал – МЮ

Украинский голкипер провел убедительный поединок

27 июля 2023, 14:15 | Обновлено 27 июля 2023, 14:56
1775
4
Sofascore: Лунин – лучший игрок матча Реал – МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинец Андрей Лунин признан лучшим игроком товарищеского матча между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» (2:0) по версии авторитетного портала Sofascore.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

За свои действия в поединке, который состоялся минувшей ночью на 27 июля в американском Хьюстоне, Лунин получил оценку 8,4. Второй «звездой» встречи в составе «галактикос» признан защитник Антонио Рюдигер (7,6). Лучшим в «Манчестер Юнайтед» стал Каземиро, удостоенный оценки 7,3 балла.

Игроки «Реала» получили в среднем за матч оценку 7,09 балла, показатель игроков «Ман Юнайтед» равен 6,72.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Манчестер Юнайтед
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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serhiy
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+9
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GloryUkraine
І що з того, якщо Реалу він не потрібен? Може в MLS хтось ним зацікавиться. Луніна в збірну запрошують, щоби хоч якось йому допомогти, але теж вже не ставлять на гру.
Можливо Лунін розраховує на те, що шейхи куплять Куртуа і поки Реал буде шукати нового основного голкіпера він встигне змінити позицію керівництва і тренера Реалу та стане основним?
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0
Burevestnik
папа Карло другої думки
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