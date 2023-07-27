Sofascore: Лунин – лучший игрок матча Реал – МЮ
Украинский голкипер провел убедительный поединок
Украинец Андрей Лунин признан лучшим игроком товарищеского матча между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» (2:0) по версии авторитетного портала Sofascore.
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua
За свои действия в поединке, который состоялся минувшей ночью на 27 июля в американском Хьюстоне, Лунин получил оценку 8,4. Второй «звездой» встречи в составе «галактикос» признан защитник Антонио Рюдигер (7,6). Лучшим в «Манчестер Юнайтед» стал Каземиро, удостоенный оценки 7,3 балла.
Игроки «Реала» получили в среднем за матч оценку 7,09 балла, показатель игроков «Ман Юнайтед» равен 6,72.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец полон решимости бороться за свое место в воротах галактикос
Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья
Можливо Лунін розраховує на те, що шейхи куплять Куртуа і поки Реал буде шукати нового основного голкіпера він встигне змінити позицію керівництва і тренера Реалу та стане основним?