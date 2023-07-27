Все началось с Поворознюка. Министр культуры отправлен в отставку

Верховная Рада Украины поддержала отставку Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики. Ранее Ткаченко сам написал заявление на увольнение.

За проголосовал 321 депутат, двое были против и еще 6 воздержались. Исполняющим обязанности министра должен стать один из заместителей Ткаченко.

Отметим, что 20 июля появилась информация о том, что государство заказало производство сериала под рабочим названием «ПГТ Ингулец», прототипом одного из героев которого стал владелец футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк. После публичной огласки Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть замену Ткаченко.

Александр Ткаченко находился на должности министра культуры с 4 июня 2020 года.