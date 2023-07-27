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Украина. Премьер лига
27 июля 2023, 13:56 |
1143
3

Все началось с Поворознюка. Министр культуры отправлен в отставку

Депутаты Верховной Рады Украины поддержала отставку Александра Ткаченко

27 июля 2023, 13:56 |
1143
3
Все началось с Поворознюка. Министр культуры отправлен в отставку
Telegram/Залізний нардеп

Верховная Рада Украины поддержала отставку Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики. Ранее Ткаченко сам написал заявление на увольнение.

За проголосовал 321 депутат, двое были против и еще 6 воздержались. Исполняющим обязанности министра должен стать один из заместителей Ткаченко.

Отметим, что 20 июля появилась информация о том, что государство заказало производство сериала под рабочим названием «ПГТ Ингулец», прототипом одного из героев которого стал владелец футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк. После публичной огласки Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть замену Ткаченко.

Александр Ткаченко находился на должности министра культуры с 4 июня 2020 года.

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Источник Суспільне | Новини
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Комментарии 3
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Александр
Если бы журналисты не выкопали информацию что из бюджета выделяют 33 млн для горбунова который бы половину украл а за дугую половину снял бы фильм про тупое животное которое сидело 4 раза и стреляет по односельчанам .Вот это плевок от власти 
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+3
olex.mykhailov
Це все Гордон замовив
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0
potemkin78
упой и ещё упее
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0
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