Минкульт выделит 33 млн грн на сериал о президенте Ингульца

Государство заказало производство сериала под рабочим названием «ПГТ Ингулец», прототипом одного из героев которого стал владелец футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк.

На сериал «ПГТ «Ингулец» Минкульт выделит 33 млн грн. Тендер успешно провели 18 июля, победитель торгов – ООО «Прототип продакшн», принадлежащее шоумену, телеведущему и актеру Юрию Горбунову. Он же будет продюсером сериала и одним из авторов сценария.

Описание с сайта Prozorro: «Жанр: драмеди. Логлайн проекта: Два талантливых айтишника Максим и Даниил убегают из фронтового Харькова и, по дороге на Львов, оказываются на Кировоградщине в пгт «Ингулец», где всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке «Батя». Программистов записывают в местную самооборону и назначают дежурить на местный блокпост и время от времени работать на ферме».

Выполнить заказ ООО «Прототип продакшн» должно, согласно данным на Prozorro, до 31 декабря 2023 года.