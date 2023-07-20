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  4. Минкульт выделит 33 млн грн на сериал о президенте Ингульца
Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 08:45 |
1430
12

Минкульт выделит 33 млн грн на сериал о президенте Ингульца

Продюсером сериала будет Юрий Горбунов

20 июля 2023, 08:45 |
1430
12
Минкульт выделит 33 млн грн на сериал о президенте Ингульца
Instagram. Александр Поворознюк

Государство заказало производство сериала под рабочим названием «ПГТ Ингулец», прототипом одного из героев которого стал владелец футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк.

На сериал «ПГТ «Ингулец» Минкульт выделит 33 млн грн. Тендер успешно провели 18 июля, победитель торгов – ООО «Прототип продакшн», принадлежащее шоумену, телеведущему и актеру Юрию Горбунову. Он же будет продюсером сериала и одним из авторов сценария.

Описание с сайта Prozorro: «Жанр: драмеди. Логлайн проекта: Два талантливых айтишника Максим и Даниил убегают из фронтового Харькова и, по дороге на Львов, оказываются на Кировоградщине в пгт «Ингулец», где всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке «Батя». Программистов записывают в местную самооборону и назначают дежурить на местный блокпост и время от времени работать на ферме».

Выполнить заказ ООО «Прототип продакшн» должно, согласно данным на Prozorro, до 31 декабря 2023 года.

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Источник ПроЗорро
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Комментарии 12
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serhiy
Не маю культурних слів.
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+8
KIEWADIM
Заели пилить бабки. Кому война, а кому мать родная
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+8
Злий Глобинець
Я в шоці! З державного бюджету! В того безсовісного кабана своїх грошей кури не клюють - хай за власний рахунок і оплачує серіал про себе коханого! А 33 мільйони краще на допомогу хворим та пораненим витратити, це ж скільки життів можна за ці гроші врятувати.
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+5
Soyer
Потом удивляются,почему люди в военкоматы не идут
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+5
Умник
Итак есть две Украины в первой живут п....сы крысы которые доят ее.
Во второй люди которые помогают армии, работают, платят налоги.
Я живу во второй.
Читая данную новость не удивляйтесь злости нашего народа, не удивляйтесь уважаемые редакторы почему такая ненависть.
Еще немного и народ вскипит. 
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+3
Xvalenok03
Это надеюсь шутка?
Хотя бы про сюжет.
Распил державного бюджета это реальность. Тут верю.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
onco-clown
Этот фильм однозначно необходим народу Украины, ждем.
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+1
Oleksandr Kelym
Ткаченко - більше в культурі нінащо гроші витратити, як тільки на хама та ракла поворознюка? ГНАТИ ТЕБЕ З МІНКУЛЬТУ !
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0
Александр
Это не россия .здесь царей нету .И зеленое очень скоро это поймет .грабить народ.который копейки сбрасыаает на дроны здесь не позволят
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Александр
Подонки .Зеленые грабят бюджет чиобы бежать в Израиль и жить припеваючи за наворованное 
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-3
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