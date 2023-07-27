Бразильский клуб купил экс-вингера Зари у Тулузы за 2,5 миллиона евро

Клуб бразильской Серии А «Баия» объявил о подписании 27-летнего вингера «Тулузы» Рафаэля Ратао, который в Украине известен по выступлениям за «Зарю».

За бразильского футболиста французский клуб получил 2,5 миллиона евро. Два года назад «Тулуза» купила Ратао за 1,2 миллиона евро из братиславского «Слована».

«Баия» и Ратао заключили контракт со сроком действия до декабря 2026 года.

За «Тулузу» Ратао провел 64 поединка, в которых отличился 19 голами и 6 ассистами.