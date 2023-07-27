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  4. Бразильский клуб купил экс-вингера Зари у Тулузы за 2,5 миллиона евро
Франция
27 июля 2023, 12:42 |
1464
2

Бразильский клуб купил экс-вингера Зари у Тулузы за 2,5 миллиона евро

Рафаэль Ратао возвращается на родину

27 июля 2023, 12:42 |
1464
2
Бразильский клуб купил экс-вингера Зари у Тулузы за 2,5 миллиона евро
ФК Баия. Рафаэль Ратао

Клуб бразильской Серии А «Баия» объявил о подписании 27-летнего вингера «Тулузы» Рафаэля Ратао, который в Украине известен по выступлениям за «Зарю».

За бразильского футболиста французский клуб получил 2,5 миллиона евро. Два года назад «Тулуза» купила Ратао за 1,2 миллиона евро из братиславского «Слована».

«Баия» и Ратао заключили контракт со сроком действия до декабря 2026 года.

За «Тулузу» Ратао провел 64 поединка, в которых отличился 19 голами и 6 ассистами.

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Рафаэль Ратао Тулуза Баия трансферы Лиги 1 трансферы
Источник ФК Баия
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Gargantua
вообще такого не помню
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