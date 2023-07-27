Домашние матчи Шахтера в Лиге чемпионов могут пройти в Гамбурге

«Шахтер» склоняется к тому, чтобы не проводить еврокубковые матчи сезона 2023/24 в Польше.

Сообщается, что в Варшаве «Шахтер» точно не будет играть из-за того, что местный стадион занят «Легией» (играет в Лиге конференций). А вот вариант с Гданьском, о котором говорилось ранее, не нравится самому клубу.

По данным источника, существует высокая вероятность, что домашние матчи групповой стадии Лиги чемпионов 2023/24 «Шахтер» проведет в Германии. Клубу нравится вариант с Гамбургом. Сейчас эта локация прорабатывается как основная.

Ранее сообщалось, что в «Шахтер» едет новый легионер из Израиля.