Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Домашние матчи Шахтера в Лиге чемпионов могут пройти в Гамбурге
Лига чемпионов
27 июля 2023, 12:44 | Обновлено 27 июля 2023, 15:28
1489
11

Домашние матчи Шахтера в Лиге чемпионов могут пройти в Гамбурге

Сейчас эта локация прорабатывается как основная

27 июля 2023, 12:44 | Обновлено 27 июля 2023, 15:28
1489
11
Домашние матчи Шахтера в Лиге чемпионов могут пройти в Гамбурге
УЕФА

«Шахтер» склоняется к тому, чтобы не проводить еврокубковые матчи сезона 2023/24 в Польше.

Сообщается, что в Варшаве «Шахтер» точно не будет играть из-за того, что местный стадион занят «Легией» (играет в Лиге конференций). А вот вариант с Гданьском, о котором говорилось ранее, не нравится самому клубу.

По данным источника, существует высокая вероятность, что домашние матчи групповой стадии Лиги чемпионов 2023/24 «Шахтер» проведет в Германии. Клубу нравится вариант с Гамбургом. Сейчас эта локация прорабатывается как основная.

Ранее сообщалось, что в «Шахтер» едет новый легионер из Израиля.

По теме:
Сложный сезон. Осенью выйдет сериал о Шахтере
Наполи предложил 3-летний контракт Тете. Шахтер ничего не получит за игрока
Марк-Андре ТЕР ШТЕГЕН: «Наша цель – Лига чемпионов»
Шахтер Донецк Лига чемпионов Гамбург
Источник Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Бавария представила выездную форму на сезон 2023/24
Футбол | 27 июля 2023, 11:57 0
ФОТО. Бавария представила выездную форму на сезон 2023/24
ФОТО. Бавария представила выездную форму на сезон 2023/24

Новая экипировка выполнена в черном цвете со вставками фиолетового и зеленого

Рух обратится в ГБР, если УАФ не ответит о потраченных деньгах клубов
Футбол | 27 июля 2023, 10:29 4
Рух обратится в ГБР, если УАФ не ответит о потраченных деньгах клубов
Рух обратится в ГБР, если УАФ не ответит о потраченных деньгах клубов

Львовский клуб требует отчета о вырученных средствах от реализации беттинговых прав клубов

Ультрас Днепра – Селезневу: «Н***й было петь все эти песни фанатам? П****ц»
Футбол | 26.07.2023, 21:35
Ультрас Днепра – Селезневу: «Н***й было петь все эти песни фанатам? П****ц»
Ультрас Днепра – Селезневу: «Н***й было петь все эти песни фанатам? П****ц»
Мбаппе получит от ПСЖ огромный бонус в ближайшие дни
Футбол | 26.07.2023, 14:07
Мбаппе получит от ПСЖ огромный бонус в ближайшие дни
Мбаппе получит от ПСЖ огромный бонус в ближайшие дни
Лунин решил остаться в Реале. В мадридском клубе разочарованы
Футбол | 26.07.2023, 23:15
Лунин решил остаться в Реале. В мадридском клубе разочарованы
Лунин решил остаться в Реале. В мадридском клубе разочарованы
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
potemkin78
на камп-ноу или сан-сиро, гулять так гулять
Ответить
+2
FunnyCat_____
снова будут половину матчей УПЛ себе в угоду? или УАФ заставит команды сразу в Гамбург летать?
Не полетел -  тех поражение. 
На матчи можно только Монзуль назначать и поселить ее там сразу 
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Умник
И как там собрать стадион на лч. Если на 1 бундеслигу ходит на Гамбург почти столько сколько у меня в городе людей живет)))).
Абсурдно.
Есть отличные по логистики города где не избалованы футболом.
Допустим Братислава.
Ответить
0
Eugenii Skrypka
А лучше в Лондоне 
Ответить
0
serhiy
Ну,таке собі.
Ответить
0
Ostrov Khortitsa
то чувство, когда живешь в Гамбурге)
Ответить
-2
Міш Міш
Нехай йдуть краще звільняти свій всратий ДНОнецьк !
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина и Монфис официально получили wild card на турнир в Вашингтоне
Свитолина и Монфис официально получили wild card на турнир в Вашингтоне
26.07.2023, 19:59 10
Теннис
Днепр-1: активная и агрессивная украинизация
Днепр-1: активная и агрессивная украинизация
25.07.2023, 11:55 29
Футбол
Старт в США. Легендарный японец впервые за 2 года провел матч в основе АТР
Старт в США. Легендарный японец впервые за 2 года провел матч в основе АТР
25.07.2023, 22:52
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Днепр-1 может уже готовиться к квалификации Лиги Европы»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Днепр-1 может уже готовиться к квалификации Лиги Европы»
26.07.2023, 15:39 12
Футбол
Президент WBC: «Поддерживаем Тайсона Фьюри и его решение»
Президент WBC: «Поддерживаем Тайсона Фьюри и его решение»
26.07.2023, 11:43 15
Бокс
Лига чемпионов изменила правила игры
Лига чемпионов изменила правила игры
25.07.2023, 14:30
Хоккей
На женском ЧМ побит исторический возрастной рекорд
На женском ЧМ побит исторический возрастной рекорд
25.07.2023, 10:24 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый главный тренер молодежной сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый главный тренер молодежной сборной Украины
25.07.2023, 13:15 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем