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  4. ФОТО. Свитолина встретилась с послом Украины в США
WTA
27 июля 2023, 10:01 |
533
0

ФОТО. Свитолина встретилась с послом Украины в США

Украинская теннисистка уже в Вашингтоне

27 июля 2023, 10:01 |
533
0
ФОТО. Свитолина встретилась с послом Украины в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Еліна Світоліна

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прибыла в Вашингтоне, где на следующей неделе сыграет на хардовом турнире WTA 500.

Элина уже встретилась с послом Украины в США Оксаной Маркаровой.

«Первая встреча в Вашингтона», – подписала фото теннисистка.

Вчера организаторы подтвердили, что украинка получила уайлд-кард в основную сетку соревнований.

Отметим, что это будет первый совместный турнир категории 500 для мужчин и женщин. У мужчин wild card также получил муж Элины Гаэль Монфис.

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Элина Свитолина ATP Вашингтон Гаэль Монфис WTA Вашингтон фото lifestyle
Источник Instagram
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