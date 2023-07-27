WTA27 июля 2023, 10:01 |
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ФОТО. Свитолина встретилась с послом Украины в США
Украинская теннисистка уже в Вашингтоне
27 июля 2023, 10:01 |
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина прибыла в Вашингтоне, где на следующей неделе сыграет на хардовом турнире WTA 500.
Элина уже встретилась с послом Украины в США Оксаной Маркаровой.
«Первая встреча в Вашингтона», – подписала фото теннисистка.
Вчера организаторы подтвердили, что украинка получила уайлд-кард в основную сетку соревнований.
Отметим, что это будет первый совместный турнир категории 500 для мужчин и женщин. У мужчин wild card также получил муж Элины Гаэль Монфис.
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