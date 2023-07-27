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  4. ХЕНДЕРСОН: «Тяжело уместить эти 12 лет в словах, а еще сложнее попрощаться»
Англия
27 июля 2023, 08:16 | Обновлено 27 июля 2023, 08:23
91
0

ХЕНДЕРСОН: «Тяжело уместить эти 12 лет в словах, а еще сложнее попрощаться»

Английский полузащитник попрощался с фанатами «Ливерпуля»

27 июля 2023, 08:16 | Обновлено 27 июля 2023, 08:23
91
0
ХЕНДЕРСОН: «Тяжело уместить эти 12 лет в словах, а еще сложнее попрощаться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Хендерсон

Английский полузащитник Джордан Хендерсон попрощался с болельщиками «Ливерпуля» после перехода в аравийский «Аль-Иттифак».

«Тяжело уместить эти 12 лет в словах, а ещё тяжелее попрощаться. Я всегда буду «красным». До своей смерти. Спасибо вам за всё. Ты никогда не будешь один», - написал Хендерсон.

Напомним, что Джордан Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2023 год, проведя 492 матча за «красных».

Сообщается, что контракт 33-летнего англичанина в новом клубе будет рассчитан до 2026 года.

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Джордан Хендерсон Ливерпуль
Источник Instagram
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