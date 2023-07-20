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Англия
20 июля 2023, 17:30 | Обновлено 20 июля 2023, 17:33
1180
1

Ливерпуль договорился о трансфере капитана. Клуб заработает на переходе

Выгодная для всех сделка по Хендерсону

20 июля 2023, 17:30 | Обновлено 20 июля 2023, 17:33
1180
1
Ливерпуль договорился о трансфере капитана. Клуб заработает на переходе
Getty Images/Global Images Ukraine. Хендерсон и Джеррард

«Ливерпуль» и «Аль-Иттифак» полностью согласовали трансфер полузащитника Джордана Хендерсона, который в Саудовской Аравии получит трехлетний контракт.

Красные на продаже своего капитана заработают 12 миллионов фунтов + возможные бонусы. Тренером команды является легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

В минувшем сезоне Хендерсон провел 43 матча и сделал 3 результативные передачи.

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Аль-Иттифак Ливерпуль Джордан Хендерсон трансферы
Источник BBC
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Summertime
Капитана сплавили и как так и надо!
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