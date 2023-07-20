Ливерпуль договорился о трансфере капитана. Клуб заработает на переходе

«Ливерпуль» и «Аль-Иттифак» полностью согласовали трансфер полузащитника Джордана Хендерсона, который в Саудовской Аравии получит трехлетний контракт.

Красные на продаже своего капитана заработают 12 миллионов фунтов + возможные бонусы. Тренером команды является легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

В минувшем сезоне Хендерсон провел 43 матча и сделал 3 результативные передачи.