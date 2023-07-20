Англия20 июля 2023, 17:30 | Обновлено 20 июля 2023, 17:33
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Ливерпуль договорился о трансфере капитана. Клуб заработает на переходе
Выгодная для всех сделка по Хендерсону
20 июля 2023, 17:30 | Обновлено 20 июля 2023, 17:33
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«Ливерпуль» и «Аль-Иттифак» полностью согласовали трансфер полузащитника Джордана Хендерсона, который в Саудовской Аравии получит трехлетний контракт.
Красные на продаже своего капитана заработают 12 миллионов фунтов + возможные бонусы. Тренером команды является легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард.
В минувшем сезоне Хендерсон провел 43 матча и сделал 3 результативные передачи.
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