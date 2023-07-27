Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Гол в стиле Зидана или Рауля? Нет, это гол в моем стиле»
Новоиспеченный хавбек «Реала» – о дебютном забитом мяче за «сливочных»
20-летний полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу над английским «Манчестер Юнайтед» (2:0) в товарищеском матче, в котором он отметился дебютным голом.
«Я счастлив. Мои товарищи по команде позволили мне чувствовать себя в полной безопасности.
Гол в стиле Зидана или Рауля? Нет, это гол в стиле Беллингема. Я не ставлю себе планку по числу голов. Я забил первый, я хочу забить второй, потом третий.
Я многому учусь у всех игроков, я просто хочу наслаждаться каждым днем», - сказал Беллингем.
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