Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Гол в стиле Зидана или Рауля? Нет, это гол в моем стиле»

20-летний полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу над английским «Манчестер Юнайтед» (2:0) в товарищеском матче, в котором он отметился дебютным голом.

«Я счастлив. Мои товарищи по команде позволили мне чувствовать себя в полной безопасности.

Гол в стиле Зидана или Рауля? Нет, это гол в стиле Беллингема. Я не ставлю себе планку по числу голов. Я забил первый, я хочу забить второй, потом третий.

Я многому учусь у всех игроков, я просто хочу наслаждаться каждым днем», - сказал Беллингем.