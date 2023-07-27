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  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Гол в стиле Зидана или Рауля? Нет, это гол в моем стиле»
Испания
27 июля 2023, 07:19 | Обновлено 27 июля 2023, 07:34
431
0

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Гол в стиле Зидана или Рауля? Нет, это гол в моем стиле»

Новоиспеченный хавбек «Реала» – о дебютном забитом мяче за «сливочных»

27 июля 2023, 07:19 | Обновлено 27 июля 2023, 07:34
431
0
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Гол в стиле Зидана или Рауля? Нет, это гол в моем стиле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

20-летний полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу над английским «Манчестер Юнайтед» (2:0) в товарищеском матче, в котором он отметился дебютным голом.

«Я счастлив. Мои товарищи по команде позволили мне чувствовать себя в полной безопасности.

Гол в стиле Зидана или Рауля? Нет, это гол в стиле Беллингема. Я не ставлю себе планку по числу голов. Я забил первый, я хочу забить второй, потом третий.

Я многому учусь у всех игроков, я просто хочу наслаждаться каждым днем», - сказал Беллингем.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Реал - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед товарищеские матчи Зинедин Зидан Рауль Гонсалес
Источник Marca
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