Товарищеские матчи
Англия27 июля 2023, 03:03 |
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Без Ярмолюка. Брентфорд проиграл Брайтону
Украинец не принял участие в очередном спарринге своей команды
27 июля 2023, 03:03 |
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Украинский полузащитник Егор Ярмолюк просидел в запасе весь товарищеский поединок «Брентфорда» с «Брайтоном», который состоялся в американской Атланте.
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «чаек».
В матче до перерыва Симон Адингра вывел «Брайтон» вперед. Он же в середине второго тайма отличился еще раз, чем гарантировал команде экс-наставника донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби победу.
Товарищеский матч
«Брентфорд» – «Брайтон» – 0:2
Голы: Адингра, 19, 58.
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