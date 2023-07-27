Без Ярмолюка. Брентфорд проиграл Брайтону

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк просидел в запасе весь товарищеский поединок «Брентфорда» с «Брайтоном», который состоялся в американской Атланте.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «чаек».

В матче до перерыва Симон Адингра вывел «Брайтон» вперед. Он же в середине второго тайма отличился еще раз, чем гарантировал команде экс-наставника донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби победу.

Товарищеский матч

«Брентфорд» – «Брайтон» – 0:2

Голы: Адингра, 19, 58.