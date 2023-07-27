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Товарищеские матчи
Брентфорд
27.07.2023 00:30 – FT 0 : 2
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 июля 2023, 03:03 |
146
0

Без Ярмолюка. Брентфорд проиграл Брайтону

Украинец не принял участие в очередном спарринге своей команды

27 июля 2023, 03:03 |
146
0
Без Ярмолюка. Брентфорд проиграл Брайтону
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк просидел в запасе весь товарищеский поединок «Брентфорда» с «Брайтоном», который состоялся в американской Атланте.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «чаек».

В матче до перерыва Симон Адингра вывел «Брайтон» вперед. Он же в середине второго тайма отличился еще раз, чем гарантировал команде экс-наставника донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби победу.

Товарищеский матч

«Брентфорд» – «Брайтон» – 0:2

Голы: Адингра, 19, 58.

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Брентфорд Егор Ярмолюк Брайтон товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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