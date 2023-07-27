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27 июля 2023, 02:43 |
851
1

Легендарный Кафу дал спорную характеристику Неймару, Месси и Роналду

Бразильский экс-защитник отметил соотечественника

27 июля 2023, 02:43 |
851
1
Легендарный Кафу дал спорную характеристику Неймару, Месси и Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Кафу

Бывший игрок обороны сборной Бразилии Кафу высказался о нападающем французского «ПСЖ» Неймаре. 53-летний двукратный чемпион мира поставил соотечественника выше двух действующих легенд современного футбола – Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Неймар – феномен. Технически он один из лучших игроков, которых я видел за последние 20 лет. Технически Неймар лучше Лионеля Месси и Криштиану Роналду, технически он лучше Де Брейне и любого игрока, которого вы можете себе представить. У него потрясающие способности.

Неймар – игрок, на которого мы всегда возлагаем надежды в сборной Бразилии. Бразильская команда одна с Неймаром, а другая без него. Это действительно имеет значение», – заявил Кафу.

Ранее, напомним, Неймар признался в желании покинуть сборную Бразилии.

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Кафу Неймар Лионель Месси Криштиану Роналду
Источник Infobae
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Тарік1994
Ну саме технічно він дійсно феномен, тому не бачу суперечності 
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