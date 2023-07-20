Неймар признался в желании покинуть сборную Бразилии

Нападающий Неймар признался, что был близок к завершению выступлений за сборную Бразилии. Об этом он думал после поражения команды в четвертьфинале ЧМ-2022 со сборной Хорватии (1:1, пенальти 2-4).

«Я после чемпионата мира, честно говоря, обратно не хотел. Но я переосмыслил. После чемпионата мира я не хотел переживать боль поражения, но видеть, как моя семья сильно страдает, это тяжело. Но им снова придется с этим мириться. Все будет хорошо, так и должно быть.

Я плакал пять дней подряд. Это очень больно, когда твоя мечта разбивается. Я бы предпочел не забить гол при счете 0:0 и проиграть по пенальти, чем забить гол, пропустить, а потом проиграть по пенальти», – заявил Неймар.