27 июля на «Константин Радулеску» пройдет 1-й матч 1/4 финала квалификации Лиги конференций, в котором ЧФР (Клуж) встретится с «Адана Демирспор». Старт поединка запланирован на 20:30 по киевскому времени.

ЧФР (Клуж)

Клуб с 2018-го по 2022-й годы смог взять 5 чемпионских титулов кряду. На таком фоне прошлый сезон стал для железнодорожников откровенно провальным. В рамках регулярной части сезона обладатель титула только на 1 очко отставал от Фарула, и явно настраивался побороться за сохранение золота. Но в итоге в чемпионской пульке пропустил выше еще и Стяуа, упав в итоге на 3-ю позицию. Так что клуб не получил права попробовать себя в Лиге чемпионов. Впрочем, там на групповом этапе играли аж в 2012-м году. А в последние годы уступали в квалификации, перемещаясь в итоге в менее рейтинговые турниры. Так, в прошлом сезоне, уступив в экста-тайме Пюнику, румыны перебрались в Лигу конференций. А уже там не только прошли 3 раунда отбора, но и брали 2-е место в группе, а в плей-офф уступили Лацио минимально, 0-0 и 0-1. Зато в этом сезоне получилось начать с пары уверенных побед, пусть и в национальном чемпионате: 2-0 с Поли Яссы, 3-1 с УТА.

Адана Демирспор

Команда долгое время болталась за пределами турецкой Суперлиги. Но вернулась назад в 2021-м году, и сразу показали наличие и амбиций, и неплохими финансами - и игроков статусных подписывали, и тренером стал Винченцо Монтелла. Впрочем, для начала синие молнии ограничились только 9-м местом. Но со 2-й попытки итальянский Аэроплан все же смог поднять своих подопечных на 4-ю позицию (лучший результат за всю историю выступлений)- после чего ушел, решив прекратить сотрудничество. Его сменил другой известнейший в прошлом форвард, Патрик Клюйверт. Есть и ряд новичков, в том числе Нани - тот самый, что на пике играл за Манчестер Юнайтед, и опытный защитник, Симон Дели.

Статистика личных встреч

Румыны с турками впервые сыграют между собой.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество хозяев поля. С учетом того, что они еще и начали играть, а турки только выходят из каникул, поставим на победу румын (коэффициент - 2,35).