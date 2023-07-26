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Лига конференций
Юргорден
27.07.2023 20:00 - : -
Люцерн
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Лига конференций
26 июля 2023, 23:54 |
42
0

Юргорден – Люцерн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Поединок состоится 27 июля в 20:00 по Киеву

26 июля 2023, 23:54 |
42
0
Юргорден – Люцерн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

27 июля на «Теле2 Арена» пройдет 1-й матч 1/4 финала квалификации Лиги конференций, в котором «Юргорден» встретится с «Люцерном». Старт поединка запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Юргорден

Команда неоднократно была чемпионом страны. В последний, 12-й раз золото было оформлено сравнительно недавно, в 2019-м году. Прошлый сезон мог принести золото, но все-таки синие полосы в итоге уступили Хеккену. Ну, а сейчас еще и Мальме отвоевал позиции, да и Эльфсборг приятно удивляет своих болельщиков. В итоге столичному вряд ли что-то сулит больше, чем 4-я строка в итоговой таблицы Аллсвенскан. Впрочем, с конца весны получилось заметно прибавить и выиграть ряд поединков, сокращая отставание от тройки лидеров. Параллельно начинается новый цикл в Лиге конференций. Прошлый получился удачным, шведы не просто впервые пробились на групповой этап еврокубка (если не считать кубка Интертото в середине 90-х), но и взяли 1-е место в квартете, отправившись сразу в 1/8 финала. Но уже там без шансов уступили Леху - 0-2 дома, 0-3 в Познани.

Люцерн

Клуб мало что добивался за свою историю. У нее единственное чемпионство за свое время, еще в 1989-м году, и 3 кубка. Случаев, когда был вылет из швейцарской Суперлиги, было больше. Но в последнее время Die Leuchten неплохи. Тут и крайняя победа в кубке, в 2021-м году, и высокие места в чемпионате, что позволяли регулярно стартовать в еврокубках. В последний раз пробовали силы в 2021-м, но там сразу получили сложного соперника, в лице Фейеноорда. В итоге голландцы победили 2 года назад, дважды по 0-3. Сейчас подопечные Марио Фрика (того самого, что был лучшим футболистом в истории Лихтенштейна) взяли 4-е место и получили право снова стартовать на евроарене.

Статистика личных встреч

Эти шведы и швейцарцы впервые сыграют между собой.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у Юргордена есть ряд козырей - неплохая форма и факто своего поля. Так что ставим на то, что тут шведы смогут выиграть поединок при форе 0(коэффициент - 1,76).

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Юргорден Люцерн Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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