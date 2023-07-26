ОФИЦИАЛЬНО. Мусса Дембеле подписал контракт с саудовским клубом Джеррарда

Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттифак» официально объявил о подписании 27-летнего французского форварда Мусса Дембеле.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, контракт рассчитан на 4 года. Дембеле присоединился к «Аль-Иттифаку» на правах свободного агента.

Ранее Мусса покинул французский «Лион», за который выступал с 2018 года. В прошлом сезоне нападающий в 23 матчах забил 3 гола.

Отметим, что ранее «Аль-Иттифак» возглавил Стивен Джеррард.