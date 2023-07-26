ОФИЦИАЛЬНО. Мусса Дембеле подписал контракт с саудовским клубом Джеррарда
Французский футболист перешел в «Аль-Иттифак» на правах свободного агента
Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттифак» официально объявил о подписании 27-летнего французского форварда Мусса Дембеле.
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, контракт рассчитан на 4 года. Дембеле присоединился к «Аль-Иттифаку» на правах свободного агента.
Ранее Мусса покинул французский «Лион», за который выступал с 2018 года. В прошлом сезоне нападающий в 23 матчах забил 3 гола.
Отметим, что ранее «Аль-Иттифак» возглавил Стивен Джеррард.
ICI C'EST DAMMAM 🇫🇷🧣🇸🇦@MDembele_10, BIENVENUE À @Ettifaq_EN 🟢🔴#Ettifaq | #Dembélé_Ettifaqi pic.twitter.com/Q6uKH9pVDx— Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) July 26, 2023
🇫🇷 @MDembele_10, WELCOME TO 🇸🇦 #Ettifaq | #Dembélé_Ettifaqi pic.twitter.com/qacPsHKEC9— Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) July 26, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский футболист считает, что ему нужно время
Литовский клуб на своем поле сыграл вничью с турецким «Галатасараем»