Ультрас Днепра – Селезневу: «Н***й было петь все эти песни фанатам? П****ц»
Евгений Переверзев раскритиковал экс-форварда днепровского клуба
Лидер ультрас «Днепра» Евгений Переверзев раскритиковал экс-форварда легендарного клуба Евгения Селезнева за работу в «Днепре-1»:
«Интересно, Селезнев выехал за границу как волонтер?
Вообще это п****ц. Н***й было петь все те песни фанатам: «Край наш казацкий… никогда не перейду в СК…». Чтобы пойти работать на того, кто тебя уже кинул и разрушил клуб, где ты играл лучшие свои годы… Хочется вымыть руки…», – написал Переверзев в Twitter.
Вчера, 25 июля, Селезнев был замечен на матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Днепр-1» – «Панатинаикос» (1:3).
Ранее сообщалось, что Селезнев станет заместителем исполнительного директора «Днепра-1» Андрея Русола.
Цікаво,селезньов виїхав за кордон як волонтер?))))— Юджин (@eugene_fcdd) July 25, 2023
Взагалі це піздец. Нахуй було співати всі ті пісні фанатам,Край наш козацький... ск, ніколи не перейду...
Щоб піти працювати на того,хто тебе вже кинув і зруйнував клуб,де ти грав кращі свої роки...
Хочеться вимити руки... pic.twitter.com/dV2p0h2Ozc
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