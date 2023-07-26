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  4. Ультрас Днепра – Селезневу: «Н***й было петь все эти песни фанатам? П****ц»
Украина. Премьер лига
26 июля 2023, 21:35 | Обновлено 26 июля 2023, 21:44
5233
11

Ультрас Днепра – Селезневу: «Н***й было петь все эти песни фанатам? П****ц»

Евгений Переверзев раскритиковал экс-форварда днепровского клуба

26 июля 2023, 21:35 | Обновлено 26 июля 2023, 21:44
5233
11
Ультрас Днепра – Селезневу: «Н***й было петь все эти песни фанатам? П****ц»
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Лидер ультрас «Днепра» Евгений Переверзев раскритиковал экс-форварда легендарного клуба Евгения Селезнева за работу в «Днепре-1»:

«Интересно, Селезнев выехал за границу как волонтер?

Вообще это п****ц. Н***й было петь все те песни фанатам: «Край наш казацкий… никогда не перейду в СК…». Чтобы пойти работать на того, кто тебя уже кинул и разрушил клуб, где ты играл лучшие свои годы… Хочется вымыть руки…», – написал Переверзев в Twitter.

Вчера, 25 июля, Селезнев был замечен на матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Днепр-1» – «Панатинаикос» (1:3).

Ранее сообщалось, что Селезнев станет заместителем исполнительного директора «Днепра-1» Андрея Русола.

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Евгений Селезнев Днепр Днепр-1 ультрас фанаты болельщики Панатинаикос Лига чемпионов Днепр-1 - Панатинаикос
Источник Twitter
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Комментарии 11
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OleksandrFCDD
Цікаво, чому цей відважний боєць ТРО Ужгорода (зауважте, голова ультраса Дніпра) публічно не засудив Коломойського. Відвідуючи матчі БК Дніпро, жодного разу не підійшов до Коломойського і не поспілкувався з ним. Бо хейтити клуб і бити дітей зі стариками – це ж легко, там багато розуму не потрібно
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+4
RUSLAN LUTSENKO
Ультрасы несуществующего клуба - некрофилы,пидо##ы!
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0
didora
Ще один "Почеттіно" з'явився. Одного вирядили "Гая-срая" так другий на горизонті виплив. Країна "вундеркіндів". Куди там Італіям чи Франціям. І в підметки нам не годяться.
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-1
Commando
А царь то не настоящий ,нет днепр минус один не настоящий ,а царь есть царь 
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-2
Перець
Так він же тунець то вже повний пезд..ць
Ответить
-2
Міш Міш
Тунець завжди був гнидою. Можна вивести гниду з даунецька, а от даунецьк з гниди важко....
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Выталкиватель Парашютистов
нашли вокруг чего срач поднимать, война идет, они за выдуманные клубы срутся, любой фк это вывеска, не более
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-4
VitosKH
Полный тунец! Звёзды бл....
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-4
T-800
а ФІФА шана, що не визнають цю жалюгідну копію ДД правонаступником
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-4
Maks23
Чертыло..
Ответить
-4
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