Ультрас Днепра – Селезневу: «Н***й было петь все эти песни фанатам? П****ц»

Лидер ультрас «Днепра» Евгений Переверзев раскритиковал экс-форварда легендарного клуба Евгения Селезнева за работу в «Днепре-1»:

«Интересно, Селезнев выехал за границу как волонтер?

Вообще это п****ц. Н***й было петь все те песни фанатам: «Край наш казацкий… никогда не перейду в СК…». Чтобы пойти работать на того, кто тебя уже кинул и разрушил клуб, где ты играл лучшие свои годы… Хочется вымыть руки…», – написал Переверзев в Twitter.

Вчера, 25 июля, Селезнев был замечен на матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Днепр-1» – «Панатинаикос» (1:3).

Ранее сообщалось, что Селезнев станет заместителем исполнительного директора «Днепра-1» Андрея Русола.