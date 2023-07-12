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  4. Источник: Селезнев получит должность в структуре Днепра-1
Украина. Премьер лига
12 июля 2023, 18:52 |
1001
5

Источник: Селезнев получит должность в структуре Днепра-1

Известный экс-форвард попробует себя в роли функционера

12 июля 2023, 18:52 |
1001
5
Источник: Селезнев получит должность в структуре Днепра-1
ФК Минай. Евгений Селезнев

После завершения карьеры игрока Евгений Селезнев нашел себе работу в футбольной сфере. По информации журналиста Игоря Бурбаса, он станет заместителем исполнительного директора «Днепра-1» Андрея Русола.

Главной сферой ответственности Селезнева будет селекционная работа. В последнее время он уже помогал клубу в этой сфере, но неофициально. Например, именно Селезнев занимался трансфером Олега Горина из «Миная».

Напомним, в качестве игрока Селезнев выступал вместе с Русолом за «Днепр» и сборную Украины.

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Евгений Селезнев Днепр-1 Андрей Русол Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
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Gargantua
*шутка про алкоголь*
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+1
Злий Глобинець
Сєля функціонер? Ну-ну Уважно слідкуємо за його досягненнями на цій посаді.
Ответить
0
Vitaliy Konokrad
прес-аташе?
Ответить
0
Serhii P.
Що буде робити на цій посаді? Пиздити всіх?
Ответить
0
serhiy
Кормілєц )
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-1
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