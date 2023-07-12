Источник: Селезнев получит должность в структуре Днепра-1

После завершения карьеры игрока Евгений Селезнев нашел себе работу в футбольной сфере. По информации журналиста Игоря Бурбаса, он станет заместителем исполнительного директора «Днепра-1» Андрея Русола.

Главной сферой ответственности Селезнева будет селекционная работа. В последнее время он уже помогал клубу в этой сфере, но неофициально. Например, именно Селезнев занимался трансфером Олега Горина из «Миная».

Напомним, в качестве игрока Селезнев выступал вместе с Русолом за «Днепр» и сборную Украины.