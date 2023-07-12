Украина. Премьер лига12 июля 2023, 18:52 |
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Источник: Селезнев получит должность в структуре Днепра-1
Известный экс-форвард попробует себя в роли функционера
12 июля 2023, 18:52 |
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После завершения карьеры игрока Евгений Селезнев нашел себе работу в футбольной сфере. По информации журналиста Игоря Бурбаса, он станет заместителем исполнительного директора «Днепра-1» Андрея Русола.
Главной сферой ответственности Селезнева будет селекционная работа. В последнее время он уже помогал клубу в этой сфере, но неофициально. Например, именно Селезнев занимался трансфером Олега Горина из «Миная».
Напомним, в качестве игрока Селезнев выступал вместе с Русолом за «Днепр» и сборную Украины.
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Комментарии 5
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*шутка про алкоголь*
Сєля функціонер? Ну-ну Уважно слідкуємо за його досягненнями на цій посаді.
прес-аташе?
Що буде робити на цій посаді? Пиздити всіх?
Кормілєц )
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