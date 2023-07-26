Стало известно, где сборная Украины по теннису примет команду Нидерландов

Федерация тенниса Украины сообщила, что следующий матч Кубка Билли Джин Кинг между сборными командами Украины и Нидерландов пройдет в Вильнюсе, Литва.

Домашней ареной украинской команды на этот матч станет SEB Arena, вмещающая до 2000 зрителей.

Встреча пройдет 11-12 ноября этого года.

Отметим, что в предыдущем матче за право сыграть в Мировом финале украинки уступили сборной Чехии.