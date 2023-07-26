ITF26 июля 2023, 15:12 | Обновлено 26 июля 2023, 15:15
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Стало известно, где сборная Украины по теннису примет команду Нидерландов
Встреча состоится в Литве
26 июля 2023, 15:12 | Обновлено 26 июля 2023, 15:15
306
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Федерация тенниса Украины сообщила, что следующий матч Кубка Билли Джин Кинг между сборными командами Украины и Нидерландов пройдет в Вильнюсе, Литва.
Домашней ареной украинской команды на этот матч станет SEB Arena, вмещающая до 2000 зрителей.
Встреча пройдет 11-12 ноября этого года.
Отметим, что в предыдущем матче за право сыграть в Мировом финале украинки уступили сборной Чехии.
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