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ITF
26 июля 2023, 15:12 | Обновлено 26 июля 2023, 15:15
306
1

Стало известно, где сборная Украины по теннису примет команду Нидерландов

Встреча состоится в Литве

26 июля 2023, 15:12 | Обновлено 26 июля 2023, 15:15
306
1
Стало известно, где сборная Украины по теннису примет команду Нидерландов
ФТУ

Федерация тенниса Украины сообщила, что следующий матч Кубка Билли Джин Кинг между сборными командами Украины и Нидерландов пройдет в Вильнюсе, Литва.

Домашней ареной украинской команды на этот матч станет SEB Arena, вмещающая до 2000 зрителей.

Встреча пройдет 11-12 ноября этого года.

Отметим, что в предыдущем матче за право сыграть в Мировом финале украинки уступили сборной Чехии.

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Игорь Городищев
До речі,  Юля Стародубцева  через пару годин розпочне в Далласі .. 
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