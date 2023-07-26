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Чемпионат мира
26 июля 2023, 14:09 | Обновлено 26 июля 2023, 14:19
107
0

Женский ЧМ-2023. Испания досрочно вышла в плей-офф

Определилась вторая участница 1/16 финала

26 июля 2023, 14:09 | Обновлено 26 июля 2023, 14:19
107
0
Женский ЧМ-2023. Испания досрочно вышла в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

На женском чемпионате мира по футболу, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, состоялся матч 2-го тура в группе С, в котором отношения выяснили сборные Испании и Замбии.

Испанки отгрузили соперницам 5 безответных голов и досрочно гарантировали себе выход в плей-офф, став второй сборной-участницей 1/16 финала.

Женский чемпионат мира, 2-й тур. Группа С

Испания – Замбия – 5:0
Голы: Абельейра, 9 (1:0). Эрмосо, 13 (2:0). Редондо, 69 (3:0). Эрмосо, 74 (4:0). Редондо, 86 (5:0).

Напомним, первой путевку в плей-офф досрочно получила сборная Японии, которая также одержала две победы в группе С. Коста-Рика и Замбия потеряли шансы на выход в плей-офф.

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Источник Sport.ua
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