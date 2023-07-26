Тренер Динамо Загреб: «Михайличенко – качественный игрок»

Главный тренер хорватского «Динамо» из Загреба Игор Бишчан прокомментировал дебют украинского защитника Богдана Михайличенко в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против казахстанской «Астаны» (4:0).

«Вы сами увидели, что он качественный игрок. Конечно, ему понадобится время, чтобы уловить ритм тренировок и матчей.

Вы видели, что он смотрит наперед, распознает ситуации, обладает хорошим пасом. Думаю, мы получим в его лице качественного игрока, но это займет некоторое время», - сказал Бишчан.

Напомним, что Михайличенко подписал контракт с «Динамо» Загреб 24 июля.