Тренер Динамо Загреб: «Михайличенко – качественный игрок»
Игор Бишчан – о дебютном матче украинского защитника
Главный тренер хорватского «Динамо» из Загреба Игор Бишчан прокомментировал дебют украинского защитника Богдана Михайличенко в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против казахстанской «Астаны» (4:0).
«Вы сами увидели, что он качественный игрок. Конечно, ему понадобится время, чтобы уловить ритм тренировок и матчей.
Вы видели, что он смотрит наперед, распознает ситуации, обладает хорошим пасом. Думаю, мы получим в его лице качественного игрока, но это займет некоторое время», - сказал Бишчан.
Напомним, что Михайличенко подписал контракт с «Динамо» Загреб 24 июля.
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