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26 июля 2023, 13:45 | Обновлено 26 июля 2023, 13:53
196
0

Тренер Динамо Загреб: «Михайличенко – качественный игрок»

Игор Бишчан – о дебютном матче украинского защитника

26 июля 2023, 13:45 | Обновлено 26 июля 2023, 13:53
196
0
Тренер Динамо Загреб: «Михайличенко – качественный игрок»
ФК Динамо Загреб

Главный тренер хорватского «Динамо» из Загреба Игор Бишчан прокомментировал дебют украинского защитника Богдана Михайличенко в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против казахстанской «Астаны» (4:0).

«Вы сами увидели, что он качественный игрок. Конечно, ему понадобится время, чтобы уловить ритм тренировок и матчей.

Вы видели, что он смотрит наперед, распознает ситуации, обладает хорошим пасом. Думаю, мы получим в его лице качественного игрока, но это займет некоторое время», - сказал Бишчан.

Напомним, что Михайличенко подписал контракт с «Динамо» Загреб 24 июля.

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Источник ФК Динамо Загреб
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