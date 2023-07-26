Украина. Премьер лига26 июля 2023, 12:47 |
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Приезд третьего бразильца в Карпаты сорвался
Потенциальный новичок отказался от переезда во Львов по семейным обстоятельствам
26 июля 2023, 12:47 |
1236
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Как стало известно Sport.ua, анонсированное усиление перволиговых «Карпат» третьим бразильцем, сорвалось.
Буквально в последний момент потенциальный новичок отказался от переезда во Львов по семейным обстоятельствам.
Итак, на контракте с «Карпатами» всего два бразильца: Эдуардо Сантос и Игорь Невес. Однако скауты «зелено-белых» продолжают искать фактурного нападающего-легионера.
Ранее сообщалось, что бразильский новичок «Карпат» пропустит старт сезона.
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