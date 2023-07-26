Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Приезд третьего бразильца в Карпаты сорвался
Украина. Премьер лига
26 июля 2023, 12:47 |
1236
0

Приезд третьего бразильца в Карпаты сорвался

Потенциальный новичок отказался от переезда во Львов по семейным обстоятельствам

26 июля 2023, 12:47 |
1236
0
Приезд третьего бразильца в Карпаты сорвался
ФК Карпаты Львов

Как стало известно Sport.ua, анонсированное усиление перволиговых «Карпат» третьим бразильцем, сорвалось.

Буквально в последний момент потенциальный новичок отказался от переезда во Львов по семейным обстоятельствам.

Итак, на контракте с «Карпатами» всего два бразильца: Эдуардо Сантос и Игорь Невес. Однако скауты «зелено-белых» продолжают искать фактурного нападающего-легионера.

Ранее сообщалось, что бразильский новичок «Карпат» пропустит старт сезона.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Денис Олейник перешел в ЛНЗ
Кривбасс подписал контракт с капитаном сборной Руанды
Жозе БОТУ: «Трубин готов заменить Онана в Интере. Он будет одним из лучших»
Карпаты Львов трансферы инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Тренер вратарей Реала отругал Лунина на глазах у Куртуа
Футбол | 25 июля 2023, 17:23 5
ВИДЕО. Тренер вратарей Реала отругал Лунина на глазах у Куртуа
ВИДЕО. Тренер вратарей Реала отругал Лунина на глазах у Куртуа

Луис Льопис провел с украинцем разъяснительную беседу, после чего мирно разрешил конфликт

ФОТО. Барселона презентовала новую выездную форму
Футбол | 26 июля 2023, 12:28 0
ФОТО. Барселона презентовала новую выездную форму
ФОТО. Барселона презентовала новую выездную форму

Комплект выполнен в белом цвете

Общий чек – 700 млн. Представители Мбаппе начали переговоры с Аль-Хилялем
Футбол | 26.07.2023, 08:49
Общий чек – 700 млн. Представители Мбаппе начали переговоры с Аль-Хилялем
Общий чек – 700 млн. Представители Мбаппе начали переговоры с Аль-Хилялем
Стало известно, кто покажет матчи 1-го тура чемпионата Украины
Футбол | 25.07.2023, 15:20
Стало известно, кто покажет матчи 1-го тура чемпионата Украины
Стало известно, кто покажет матчи 1-го тура чемпионата Украины
ВАНАТ: «В аэропорту Армении выбросил флажки рф в урну на глазах у россиян»
Футбол | 26.07.2023, 03:50
ВАНАТ: «В аэропорту Армении выбросил флажки рф в урну на глазах у россиян»
ВАНАТ: «В аэропорту Армении выбросил флажки рф в урну на глазах у россиян»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два гола и ассист Месси. Интер Майами разгромил Атланту Юнайтед
Два гола и ассист Месси. Интер Майами разгромил Атланту Юнайтед
26.07.2023, 04:35 2
Футбол
ХАНТЕР: «Усик скоро завершит карьеру, он на одном пути с Виталием Кличко»
ХАНТЕР: «Усик скоро завершит карьеру, он на одном пути с Виталием Кличко»
24.07.2023, 15:39 4
Бокс
Леброн Джеймс отреагировал на новость о планах Аль-Хиляля по Мбаппе
Леброн Джеймс отреагировал на новость о планах Аль-Хиляля по Мбаппе
25.07.2023, 09:44 1
Баскетбол
Ястремская проиграла на старте турнира в Швейцарии
Ястремская проиграла на старте турнира в Швейцарии
24.07.2023, 20:02 25
Теннис
На женском ЧМ побит исторический возрастной рекорд
На женском ЧМ побит исторический возрастной рекорд
25.07.2023, 10:24 1
Футбол
КУЧЕР: «Три удара – три гола. Мы не заслуживали такого результата»
КУЧЕР: «Три удара – три гола. Мы не заслуживали такого результата»
25.07.2023, 23:59 27
Футбол
Ванат рассказал, на каком языке разговаривают игроки Динамо
Ванат рассказал, на каком языке разговаривают игроки Динамо
25.07.2023, 14:58 72
Футбол
Титул Снигур, финалы Байндл и Стародубцевой, скандал в Будапеште
Титул Снигур, финалы Байндл и Стародубцевой, скандал в Будапеште
24.07.2023, 08:30
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем