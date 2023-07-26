Приезд третьего бразильца в Карпаты сорвался

Как стало известно Sport.ua, анонсированное усиление перволиговых «Карпат» третьим бразильцем, сорвалось.

Буквально в последний момент потенциальный новичок отказался от переезда во Львов по семейным обстоятельствам.

Итак, на контракте с «Карпатами» всего два бразильца: Эдуардо Сантос и Игорь Невес. Однако скауты «зелено-белых» продолжают искать фактурного нападающего-легионера.

Ранее сообщалось, что бразильский новичок «Карпат» пропустит старт сезона.