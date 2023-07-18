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Украина. Первая лига
18 июля 2023, 12:24 | Обновлено 18 июля 2023, 12:25
610
0

Бразильский новичок Карпат пропустит старт сезона

Эдуардо Сантос травмирован

18 июля 2023, 12:24 | Обновлено 18 июля 2023, 12:25
610
0
Бразильский новичок Карпат пропустит старт сезона
ФК Карпаты Львов. Эдуардо Сантос

Как стало известно Sport.ua, летний новичок «Карпат» бразильский опорный полузащитник Эдуардо Сантос травмирован и не поможет «зелено-белым» в стартовом матче перволигового первенства Украины с «Хустом».

У еще одного бразильского легионера Игоря Невеса со здоровьем все в порядке, он даже забивал в контрольных матчах.

По информации нашего источника, в «Карпатах» еще ждут приезда третьего латиноамериканца, который, по словам тренера Мирона Маркевича, по манере игры напоминает своего земляка Батисту, что в свое время феерил во львовской команде. У бразильского нападающего еще есть определенные обязательства перед своим нынешним клубом, но в «Карпатах» не теряют надежды увидеть его в своих рядах.

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Карпаты Львов Эдуардо Сантос Игор Невес Первая лига Украины трансферы инсайд
Источник Sport.ua
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