Бразильский новичок Карпат пропустит старт сезона

Как стало известно Sport.ua, летний новичок «Карпат» бразильский опорный полузащитник Эдуардо Сантос травмирован и не поможет «зелено-белым» в стартовом матче перволигового первенства Украины с «Хустом».

У еще одного бразильского легионера Игоря Невеса со здоровьем все в порядке, он даже забивал в контрольных матчах.

По информации нашего источника, в «Карпатах» еще ждут приезда третьего латиноамериканца, который, по словам тренера Мирона Маркевича, по манере игры напоминает своего земляка Батисту, что в свое время феерил во львовской команде. У бразильского нападающего еще есть определенные обязательства перед своим нынешним клубом, но в «Карпатах» не теряют надежды увидеть его в своих рядах.