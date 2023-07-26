ФОТО. Барселона презентовала новую выездную форму

Каталонская «Барселона» презентовала комплект формы, в которой команда будет играть в гостевых матчах в сезоне-2023/24.

Футболка выполнена в белом цвете с красно-синими полосками на рукавах. Новая форма является отсылкой к выездному комплекту «Барселоны» 1970-х годов.

Одним из последних игроков, надевавших эту форму в сезоне-1977/78, был легендарный Йохан Кройфф.

Напомним, недавно «Барселона» вернула в клуб своего воспитанника спустя 12 лет.