Испания26 июля 2023, 12:28 |
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ФОТО. Барселона презентовала новую выездную форму
Комплект выполнен в белом цвете
26 июля 2023, 12:28 |
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Каталонская «Барселона» презентовала комплект формы, в которой команда будет играть в гостевых матчах в сезоне-2023/24.
Футболка выполнена в белом цвете с красно-синими полосками на рукавах. Новая форма является отсылкой к выездному комплекту «Барселоны» 1970-х годов.
Одним из последних игроков, надевавших эту форму в сезоне-1977/78, был легендарный Йохан Кройфф.
Напомним, недавно «Барселона» вернула в клуб своего воспитанника спустя 12 лет.
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