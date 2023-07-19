ОФИЦИАЛЬНО. Барселона вернула в клуб своего воспитанника спустя 12 лет
Ориоль Ромеу покинул «Жирону»
«Барселона» официально сообщила о подписании опорного полузащитника Ориоля Ромеу. Контракт рассчитан на три года (до лета 2026 года).
Клаусула в контракте составит 400 миллионов евро. По информации СМИ, трансфер 31-летнего хавбека обошелся «Барселоне» в 5 миллионов евро.
Ромеу является воспитанником «Барселоны», но покинул клуб еще в 2011 году. С тех пор успел поиграть за «Челси», «Валенсию», «Штутгарт», «Саутгемптон» и «Жирону».
Welcome back, Oriol! 👋 pic.twitter.com/tp26WX2E85— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2023
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