ЛЕОНЕНКО: «Венглинский? Всем президентам нравится, когда есть стукачи»

Экс-форвард «Динамо» и сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко раскритиковал ассистента тренера юношеской команды «бело-синих» Олега Венглинского.

«У нас же был Шевченко, которого сегодня Венглинский-младший опустил, сказав, что Ванат – это Шевченко-2. Шева, я бы обиделся, если честно, если бы мне так сказали. Ну посмотрим, как ты отреагируешь на стукача и четвертого тренера в U-19. Специалист...

А я то думаю, почему у нас нет нападающих, а получается, что Венглинский за них отвечает. Кто не знает, то человек из пяти выходов один на один забивал только один. Это чтобы вы понимали. Венглинские тренеры... Старший нормальный, это мой друг, а младший стукач и дешевка», - сказал Леоненко.