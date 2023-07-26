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  4. ЛЕОНЕНКО: «Венглинский? Всем президентам нравится, когда есть стукачи»
Украина. Премьер лига
26 июля 2023, 11:40 | Обновлено 26 июля 2023, 12:19
4456
3

ЛЕОНЕНКО: «Венглинский? Всем президентам нравится, когда есть стукачи»

Футбольный эксперт жестко высказался об экс-форварде «Динамо» и «Днепра»

26 июля 2023, 11:40 | Обновлено 26 июля 2023, 12:19
4456
3
ЛЕОНЕНКО: «Венглинский? Всем президентам нравится, когда есть стукачи»
УНИАН. Виктор Леоненко

Экс-форвард «Динамо» и сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко раскритиковал ассистента тренера юношеской команды «бело-синих» Олега Венглинского.

«У нас же был Шевченко, которого сегодня Венглинский-младший опустил, сказав, что Ванат – это Шевченко-2. Шева, я бы обиделся, если честно, если бы мне так сказали. Ну посмотрим, как ты отреагируешь на стукача и четвертого тренера в U-19. Специалист...

А я то думаю, почему у нас нет нападающих, а получается, что Венглинский за них отвечает. Кто не знает, то человек из пяти выходов один на один забивал только один. Это чтобы вы понимали. Венглинские тренеры... Старший нормальный, это мой друг, а младший стукач и дешевка», - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Олег Венглинский Динамо Киев
Источник Леоненко PROSPORT
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Комментарии 3
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Злий Глобинець
Ох і заздрість Леона з'їдає, що його, такого великого і розумного, нікуди навіть четвертим асистентом не беруть! Жаба вона така, давить і давить
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+6
googlle
заберіть в нього вже бутилку
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+5
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