Виктор ЛЕОНЕНКО: Ярмоленко, не играй плохо, буду тебя разбирать на полочки

Экс-нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко обратился к вингеру «бело-синих» Андрею Ярмоленко:

«Прочитал интервью Ярмоленко. Андрюха, я буду тебе уже сейчас помогать, потому что ты признал, что у тебя ничего не вышло за границей.



Здесь нужна смелость. Не обманывал, хотя сейчас очень сложно обманывать кого-то. Я буду поддерживать тебя во всех начинаниях.



Но не играй плохо, потому что сам знаешь, буду тебя разбирать на полочки. Тем более что на тебя же надеются», – сказал Леоненко.