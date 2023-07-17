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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: Ярмоленко, не играй плохо, буду тебя разбирать на полочки
Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 17:33 |
1196
10

Виктор ЛЕОНЕНКО: Ярмоленко, не играй плохо, буду тебя разбирать на полочки

Экс-футболист обратился к вингеру киевского «Динамо»

17 июля 2023, 17:33 |
1196
10
Виктор ЛЕОНЕНКО: Ярмоленко, не играй плохо, буду тебя разбирать на полочки
Instagram. Виктор Леоненко

Экс-нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко обратился к вингеру «бело-синих» Андрею Ярмоленко:

«Прочитал интервью Ярмоленко. Андрюха, я буду тебе уже сейчас помогать, потому что ты признал, что у тебя ничего не вышло за границей.

Здесь нужна смелость. Не обманывал, хотя сейчас очень сложно обманывать кого-то. Я буду поддерживать тебя во всех начинаниях.

Но не играй плохо, потому что сам знаешь, буду тебя разбирать на полочки. Тем более что на тебя же надеются», – сказал Леоненко.

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Комментарии 10
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terhoha
Дебіл. 
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+5
Valentyn
Протверезів)))
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
fitnes_sports066
Кто кого разбирать должен? В сравнении с Ярмоленко Леон настоящий Лузер.
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+4
Andre Chil
Пузир зовсім поганий, даже коти не можуть до тями привести
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+1
AK..228
33… буде грати як вміє
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0
mvv71ua
Віктор випийте шклянку і вас пропустить! 
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0
Троянец
Через год максимум два будете в одной команде ветеранов играть и разбирать друг друга 
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-2
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