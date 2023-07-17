Виктор ЛЕОНЕНКО: Ярмоленко, не играй плохо, буду тебя разбирать на полочки
Экс-футболист обратился к вингеру киевского «Динамо»
Экс-нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко обратился к вингеру «бело-синих» Андрею Ярмоленко:
«Прочитал интервью Ярмоленко. Андрюха, я буду тебе уже сейчас помогать, потому что ты признал, что у тебя ничего не вышло за границей.
Здесь нужна смелость. Не обманывал, хотя сейчас очень сложно обманывать кого-то. Я буду поддерживать тебя во всех начинаниях.
Но не играй плохо, потому что сам знаешь, буду тебя разбирать на полочки. Тем более что на тебя же надеются», – сказал Леоненко.
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