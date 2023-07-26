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Лига чемпионов
26 июля 2023, 11:16 | Обновлено 26 июля 2023, 11:23
1233
4

Днепр-1 начал в Лиге чемпионов, как Днепр

Подопечные Александра Кучера провалили премьеру в Лиге чемпионов

26 июля 2023, 11:16 | Обновлено 26 июля 2023, 11:23
1233
4
Днепр-1 начал в Лиге чемпионов, как Днепр
СК Днепр-1

«Днепр-1» стал 7-м украинским клубом, выступавшим в Лиге (Кубке) чемпионов. Как правило, наши команды довольно успешно проводили стартовые матчи в этом турнире. Четыре из них одержали в дебютном поединке победу, а одна разошлись с соперником миром. А вот с проигрыша, как и подопечные Александра Кучера, начинал только «Днепр».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Дебютные матчи украинских клубов в Лиге чемпионов: +4=1-2, 10-6

Дата

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

20.09.1967

Динамо

Виктор МАСЛОВ

Селтик Шотландия

2:1 (г)

19.09.1973

Заря

Всеволод БЛИНКОВ

АПОЭЛ Кипр

2:0 (д)

19.09.1984

Днепр

Владимир ЕМЕЦ

Трабзонспор Турция

0:1 (г)

19.08.1992

Таврия

Анатолий ЗАЯЕВ

Шелбурн Ирландия

0:0 (г)

26.07.2000

Шахтер

Виктор ПРОКОПЕНКО

Левадия Эстония

4:1 (д)

30.07.2013

Металлист

Мирон МАРКЕВИЧ

ПАОК Греция

2:0 (г)

25.07.2023

Днепр-1

Александр КУЧЕР

Панатинаикос Греция

1:3 (д)
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цифры и факты Днепр-1 Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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rozalievka
Греки показали на наше место..!!
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+2
Summertime
Тот Днепр и этот  Днепр-1 представляли  разные страны, хотя родом их одного города.   Обще может быть только одно - минимум легионеров.)
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-1
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