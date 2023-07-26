Днепр-1 начал в Лиге чемпионов, как Днепр

«Днепр-1» стал 7-м украинским клубом, выступавшим в Лиге (Кубке) чемпионов. Как правило, наши команды довольно успешно проводили стартовые матчи в этом турнире. Четыре из них одержали в дебютном поединке победу, а одна разошлись с соперником миром. А вот с проигрыша, как и подопечные Александра Кучера, начинал только «Днепр».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Дебютные матчи украинских клубов в Лиге чемпионов: +4=1-2, 10-6