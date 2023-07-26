Днепр-1 начал в Лиге чемпионов, как Днепр
Подопечные Александра Кучера провалили премьеру в Лиге чемпионов
«Днепр-1» стал 7-м украинским клубом, выступавшим в Лиге (Кубке) чемпионов. Как правило, наши команды довольно успешно проводили стартовые матчи в этом турнире. Четыре из них одержали в дебютном поединке победу, а одна разошлись с соперником миром. А вот с проигрыша, как и подопечные Александра Кучера, начинал только «Днепр».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Дебютные матчи украинских клубов в Лиге чемпионов: +4=1-2, 10-6
|
Дата
|
Клуб
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
20.09.1967
|
Динамо
|
Виктор МАСЛОВ
|
Селтик Шотландия
|
2:1 (г)
|
19.09.1973
|
Заря
|
Всеволод БЛИНКОВ
|
АПОЭЛ Кипр
|
2:0 (д)
|
19.09.1984
|
Днепр
|
Владимир ЕМЕЦ
|
Трабзонспор Турция
|
0:1 (г)
|
19.08.1992
|
Таврия
|
Анатолий ЗАЯЕВ
|
Шелбурн Ирландия
|
0:0 (г)
|
26.07.2000
|
Шахтер
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Левадия Эстония
|
4:1 (д)
|
30.07.2013
|
Металлист
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
ПАОК Греция
|
2:0 (г)
|
25.07.2023
|
Днепр-1
|
Александр КУЧЕР
|
Панатинаикос Греция
|
1:3 (д)
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