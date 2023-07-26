Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джихад БИЗИМАНА: «Вернидуб – сильный авторитетный специалист»
Украина. Премьер лига
26 июля 2023, 11:17 | Обновлено 26 июля 2023, 11:58
437
0

Джихад БИЗИМАНА: «Вернидуб – сильный авторитетный специалист»

Новичок «Кривбасса» – о главном тренере

26 июля 2023, 11:17 | Обновлено 26 июля 2023, 11:58
437
0
Джихад БИЗИМАНА: «Вернидуб – сильный авторитетный специалист»
ФК Кривбасс. Джихад Бизимана (справа)

Капитан сборной Руанды Джихад Бизимана прокомментировал свой переход в «Кривбасс».

«Я играл в Бельгии, теперь я в Украине. Рад присоединиться к «Кривбассу». Знаю, что клуб был возрожден несколько лет и он вернулся в УПЛ. Знаю о Юрии Вернидубе, что это сильный авторитетный специалист.

Очень хочу поскорее выйти на поле в красно-белой футболке и помогать «Кривбассу» в решении задач», - сказал Бизимана.

Джихад Бизимана стал пятым новичком «Кривбасса» в летнее межсезонье. Ранее команда Юрия Вернидуба усилилась Хрвое Иличем, Олегом Кожушко, Виктором Близниченко и Данилом Гончаруком.

По теме:
Кривбасс подписал контракт с капитаном сборной Руанды
Даниил ГОНЧАРУК: «В Кривбассе настоящая красно-белая семья»
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс арендовал форварда Шахтера, поигравшего в Испании
Джихад Бизимана Кривбасс Кривой Рог
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Месси сделал дубль за Интер Майами в матче против Атланты Юнайтед
Футбол | 26 июля 2023, 03:00 2
ВИДЕО. Месси сделал дубль за Интер Майами в матче против Атланты Юнайтед
ВИДЕО. Месси сделал дубль за Интер Майами в матче против Атланты Юнайтед

Аргентинский форвард снова отличился за команду из Флориды

Приезд третьего бразильца в Карпаты сорвался
Футбол | 26 июля 2023, 12:47 0
Приезд третьего бразильца в Карпаты сорвался
Приезд третьего бразильца в Карпаты сорвался

Потенциальный новичок отказался от переезда во Львов по семейным обстоятельствам

ВИДЕО. Тренер вратарей Реала отругал Лунина на глазах у Куртуа
Футбол | 25.07.2023, 17:23
ВИДЕО. Тренер вратарей Реала отругал Лунина на глазах у Куртуа
ВИДЕО. Тренер вратарей Реала отругал Лунина на глазах у Куртуа
Днепр-1 начал в Лиге чемпионов, как Днепр
Футбол | 26.07.2023, 11:16
Днепр-1 начал в Лиге чемпионов, как Днепр
Днепр-1 начал в Лиге чемпионов, как Днепр
Стало известно, кто покажет матчи 1-го тура чемпионата Украины
Футбол | 25.07.2023, 15:20
Стало известно, кто покажет матчи 1-го тура чемпионата Украины
Стало известно, кто покажет матчи 1-го тура чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
25.07.2023, 05:07
Теннис
Привет, Малиновский! Днепр-1 узнал соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Привет, Малиновский! Днепр-1 узнал соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
24.07.2023, 13:20 23
Футбол
ХАНТЕР: «Усик скоро завершит карьеру, он на одном пути с Виталием Кличко»
ХАНТЕР: «Усик скоро завершит карьеру, он на одном пути с Виталием Кличко»
24.07.2023, 15:39 4
Бокс
Лига чемпионов изменила правила игры
Лига чемпионов изменила правила игры
25.07.2023, 14:30
Хоккей
Названы соперники для Динамо и Ворсклы. Жеребьевка Q3 Лиги конференций
Названы соперники для Динамо и Ворсклы. Жеребьевка Q3 Лиги конференций
24.07.2023, 15:25 16
Футбол
КУЧЕР: «Три удара – три гола. Мы не заслуживали такого результата»
КУЧЕР: «Три удара – три гола. Мы не заслуживали такого результата»
25.07.2023, 23:59 27
Футбол
Камбек с 0:2. Лунин пропустил 2 гола от Милана, но Реал вырвал победу
Камбек с 0:2. Лунин пропустил 2 гола от Милана, но Реал вырвал победу
24.07.2023, 08:03 10
Футбол
Титул Снигур, финалы Байндл и Стародубцевой, скандал в Будапеште
Титул Снигур, финалы Байндл и Стародубцевой, скандал в Будапеште
24.07.2023, 08:30
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем