Джихад БИЗИМАНА: «Вернидуб – сильный авторитетный специалист»
Новичок «Кривбасса» – о главном тренере
Капитан сборной Руанды Джихад Бизимана прокомментировал свой переход в «Кривбасс».
«Я играл в Бельгии, теперь я в Украине. Рад присоединиться к «Кривбассу». Знаю, что клуб был возрожден несколько лет и он вернулся в УПЛ. Знаю о Юрии Вернидубе, что это сильный авторитетный специалист.
Очень хочу поскорее выйти на поле в красно-белой футболке и помогать «Кривбассу» в решении задач», - сказал Бизимана.
Джихад Бизимана стал пятым новичком «Кривбасса» в летнее межсезонье. Ранее команда Юрия Вернидуба усилилась Хрвое Иличем, Олегом Кожушко, Виктором Близниченко и Данилом Гончаруком.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинский форвард снова отличился за команду из Флориды
Потенциальный новичок отказался от переезда во Львов по семейным обстоятельствам