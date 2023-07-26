Джихад БИЗИМАНА: «Вернидуб – сильный авторитетный специалист»

Капитан сборной Руанды Джихад Бизимана прокомментировал свой переход в «Кривбасс».

«Я играл в Бельгии, теперь я в Украине. Рад присоединиться к «Кривбассу». Знаю, что клуб был возрожден несколько лет и он вернулся в УПЛ. Знаю о Юрии Вернидубе, что это сильный авторитетный специалист.

Очень хочу поскорее выйти на поле в красно-белой футболке и помогать «Кривбассу» в решении задач», - сказал Бизимана.

Джихад Бизимана стал пятым новичком «Кривбасса» в летнее межсезонье. Ранее команда Юрия Вернидуба усилилась Хрвое Иличем, Олегом Кожушко, Виктором Близниченко и Данилом Гончаруком.