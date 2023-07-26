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Лига чемпионов
26 июля 2023, 11:06 | Обновлено 26 июля 2023, 12:00
2176
1

Экс-игрок сборной Украины: «Серия Довбика начинает беспокоить»

Ярослав Хома – об игре «Днепра-1» с «Панатинаикосом»

26 июля 2023, 11:06 | Обновлено 26 июля 2023, 12:00
2176
1
Экс-игрок сборной Украины: «Серия Довбика начинает беспокоить»
СК Днепр-1

Бывший полузащитник Украины Ярослав Хома поделился впечатлениями от первой игры «Днепра-1» с «Панатинаикосом» (1:3) во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

– Сложилось впечатление, что у днепрян не было четкого плана на поединок. Хотя не исключено, что их выбил из колеи быстро пропущенный мяч. Гостям удалась образцово проведенная атака: фланговый проход и игра на опережение во вратарской площадке.

– Соперники до вчерашнего противостояния находились примерно в одинаковых условиях, ведь сезон в Украине и Греции еще не стартовал.

– На мой взгляд, физические кондиции у игроков «Панатинаикоса» были лучше. Это было заметно по их мобильности, умению корректировать темп, активному применению высокого прессинга, переходу от защиты к атаке.

Как по мне, то сказалось и то, что в подготовительный период у днепрян не было достойных спарринг-партнеров. И когда в дебюте греки начали доминировать, то подопечные Александра Кучера банально запаниковали, пошли элементарные ошибки при подстраховке... Хотя, в общем, было два разных тайма. После перерыва в действиях номинальных хозяев появилась осмысленность, однако отсутствие концентрации у своих ворот привело к еще двум пропущенным мячам.

– Вновь ушел с поля без своего гола бомбардир днепрян Артем Довбык. Такое впечатление, что он может забивать только в УПЛ, уровень которой по известным причинам низкий...

– Безголевая серия Довбыка уже начинает беспокоить. Он снова разочаровал на международной арене. Артему нельзя отказать в старательности, но его исполнительское мастерство в завершающей стадии вызывает вопросы. Квалифицированный нападающий такие моменты, которые были вчера у Довбыка, должен реализовывать.

Также обратил внимание на то, что Артем мало открывается, в основном находится спиной к воротам. При таких обстоятельствах у соперников было больше шансов не позволить ему оказываться в ударной позиции. Да, в нескольких эпизодах Довбык неплохо подыгрывал партнерам, но ведь его миссия - забивать.

– Итоговый счет по игре?

– Думаю, что да. Преимущество гостей в реализации голевых моментов было очевидным. А это определяющий показатель в уровне подготовки. Хорошо, что в конце поединка днепрянам удалось забить гол престижа.

– На Ваш взгляд решение Александра Кучера доверить пост №1 юному Якову Кинарейкину было правильным?

– На выбор рулевого повлияли травма Романа Мысака и то, что еще один летний новичок, Евгений Волынец, появился в расположении днепрян какую-то неделю назад и с общим языком с партнерами могли возникнуть проблемы. По большому счету к Кинарейкину вопросов нет, «бабочек» он не пропускал, однако и не выручил.

– После 1:3 в Кошице «Днепр-1» еще может пройти дальше?

– Шанс всегда есть. Недаром же говорят, что надежда умирает последней. Надеюсь, что до повторного матча успеет залечить травму Александр Пихаленок. Вчера его в средней линии очень не хватало. Многое будет зависеть от того, повезет ли днепрянам в Афинах забить быстрый мяч, тогда может вернуться интрига.

Хотя надо быть реалистами: «Панатинаикос» очень близок к противостоянию с «Марселем» в следующем раунде самого престижного европейского футбольного турнира.

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Источник zbirna.com
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stalker digga
Греки на своем поле врят ли уступят.
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