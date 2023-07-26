Владислав ВАНАТ: «Хочу извиниться за свои слова, я не сексист»

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат попросил прощения за слова, сказанные в адреc судейской бригады Екатерины Монзуль после матча 16 тура УПЛ сезона 2022/23.

«После матча с «Ингульцом» вышел на эмоциях – молодой, горячий, дурной. Наговорил лишнего. Приехал в гости, понял, что наговорил глупостей, стало стыдно. Хочу извиниться за эти слова, я не сексист. Уважаю и люблю женщин, у меня с этим нет проблем. Извиняюсь и хотел бы закрыть эту тему. Уже нечего об этом говорить», - заявил Ванат.

Напомним, КДК УАФ вынес нападающему трехматчевую дисквалификацию, а его клуб был оштрафован на 100 тысяч гривен.

В сезоне 2022/23 Владислав Ванат сыграл за «Динамо» 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов, отдал 3 голевые передачи.