ЙОВАНОВИЧ: «Днепр-1 – сильная команда и может не простить ошибок в Греции»

25 липня о 21:00 у словацькому місті Кошице пройшов перший матч 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Віце-чемпіон України «Дніпро-1» програв грецькому «Панатінаїкосу» (1:3). Матч-відповідь запланований на 1 серпня в Греції.

На післяматчевій прес-конференції коуч грецького клубу Іван Йованович розповів:

«Для нас сьогодні дуже позитивний результат і ми показали хорошу гру. Сьогодні грали дві хороші команди, але зазначу, що ми зараз у хорошій формі, і хлопці дуже добре себе проявили у першому офіційному матчі сезону. Це тільки початок.

Вважаю результат закономірним. Ми приклали багато зусиль для цього результату, щоб сьогодні бути у хорошій формі. Але не можна передбачити результат наступного матчу, це не хороша справа.

Побачимо, що станеться у другій зустрічі, адже сьогодні грали дві хороші команди. У майбутньому нас чекає цікавий двобій. Загалом сьогодні багато речей склалося дуже добре для нас.

Нам потрібно бути сконцентрованими на другому матчі, бо «Дніпро-1» – сильна команда і може не пробачити помилок, і будь-яка помилка у наступному матчі може нам коштувати путівки до наступного раунду Ліги чемпіонів».

ВІДЕО. Дніпро-1 – Панатінаїкос. Прес-конференція