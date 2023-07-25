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Лига чемпионов
25 июля 2023, 23:10 | Обновлено 25 июля 2023, 23:55
437
0

Днепр-1 – Панатинаикос. Пресс-конференция Кучера. Смотреть онлайн. LIVE

25 июля в словацком Кошице прошел первый матч 2-го раунда отбора к ЛЧ

25 июля 2023, 23:10 | Обновлено 25 июля 2023, 23:55
437
0
Днепр-1 – Панатинаикос. Пресс-конференция Кучера. Смотреть онлайн. LIVE
FH

25 июля в 21:00 в словацком городе Кошице прошел первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вице-чемпион Украины «Днепр-1» проиграл греческому «Панатинаикосу» (1:3). Ответный матч запланирован на 1 августа в Греции.

Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча днепрян Александра Кучера.

Днепр-1 – Панатинаикос. Пресс-конференция Кучера. Смотреть онлайн. LIVE

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Панатинаикос Днепр-1 Лига чемпионов Днепр-1 - Панатинаикос Александр Кучер пресс-конференция смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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