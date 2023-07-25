25 июля в 21:00 в словацком городе Кошице прошел первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вице-чемпион Украины «Днепр-1» проиграл греческому «Панатинаикосу» (1:3). Ответный матч запланирован на 1 августа в Греции.

Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча днепрян Александра Кучера.

Днепр-1 – Панатинаикос. Пресс-конференция Кучера. Смотреть онлайн. LIVE