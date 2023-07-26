Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коринтианс – Сан-Паулу. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Бразилии
Бразилия
26 июля 2023, 01:20 | Обновлено 26 июля 2023, 01:41
180
0

Коринтианс – Сан-Паулу. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Бразилии

Поединок состоится 26 июля в 03:30 по Киеву

26 июля 2023, 01:20 | Обновлено 26 июля 2023, 01:41
180
0
Коринтианс – Сан-Паулу. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июля на «Нео Кимика Арена» пройдет 1-й матч 1/2 финала кубка Бразилии, в котором «Коринтианс» встретится с «Сан-Паулу». Старт поединка запланирован на 03:30 по киевскому времени.

Коринтианс

Клуб был прекрасен в прошлом десятилетии - тогда получилось и в Копе Либертадорес выиграть, впервые в истории, и трижды победить в национальной Серии А. Но чемпионство 2017-го года все дальше, а новых заметных успехов нет. Впрочем, прошлый сезон тимао закончили достаточно высоко, 4-ми. Что делает только еще более глубоким нынешний провал, когда гранд в Серии А болтается в нижней части, около зоны вылета. Вот и с Баией ограничились нулевой ничьей. Да и в Копе Либертадорес бразильцы набрали только 7 очков, чего хватило для 3-го места в группе. Впрочем, с него перебрались в Копу Судамерикана, где уже успели пройти в 1-м раунде плей-офф перуанский Университарио. А в кубке, чередуя домашние победы с гостевыми поражениями, команда ухитрялась выбить уже 3-х соперников - малоизвестный Ремо, Атлетико Минейро и Америка Минейро.

Сан-Паулу

Команда не менее известна и популярна, чем ее следующий соперник. Но у нее еще дольше тянется посредственный, бестрофейный период - крайним успехом стал триумф в Копе Либертадорес-2012. После этого триколор брали разве что победы на уровне чемпионата штата - тоже весомо, с учетом уровня участников, но все-таки маловато для гранда. Тем более что прошлый сезон в Серии А принес только 9-е место. Сейчас получилось прибавить - понятно, что Ботафого ото всех оторвался, но на 2-ю позицию претендовать можно, трехцветные держатся в пелотоне, много выигрывая. Но в прошлом туре вдруг оступились, проиграв 1-2 Куябе. Кроме того, они выиграли группу в Копе Судамерикана, набрав 16 очков. А в кубке прошли Итуано, Спорт Ресифи и Палмейрас, победив его в обоих поединках.

Статистика личных встреч

В 4-х поединках было 3 ничьи при победе Коринтианс в Паулисте в начале года.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают пару примерно как равную. Ждем не только борьбы, но и голов - ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,86).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ЦСКА 1948 – Стяуа. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Серветт – Генк. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Днепр-1 – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Коринтианс Сан-Паулу Кубок Бразилии по футболу прогнозы на футбол прогнозы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шансов осталось мало. Днепр-1 проиграл Панатинаикосу
Футбол | 25 июля 2023, 22:57 71
Шансов осталось мало. Днепр-1 проиграл Панатинаикосу
Шансов осталось мало. Днепр-1 проиграл Панатинаикосу

Днепряне уступили в первом матче греческому клубу

Стало известно, кто покажет матчи 1-го тура чемпионата Украины
Футбол | 25 июля 2023, 15:20 15
Стало известно, кто покажет матчи 1-го тура чемпионата Украины
Стало известно, кто покажет матчи 1-го тура чемпионата Украины

12 клубов УПЛ объединились для сотрудничества с ОТТ-платформами

Днепр-1 – Панатинаикос – 1:3. Неудача в Словакии. Видео голов и обзор
Футбол | 25.07.2023, 23:30
Днепр-1 – Панатинаикос – 1:3. Неудача в Словакии. Видео голов и обзор
Днепр-1 – Панатинаикос – 1:3. Неудача в Словакии. Видео голов и обзор
Дебют Месси за Интер Майами установил ТВ рекорд в США
Футбол | 25.07.2023, 07:53
Дебют Месси за Интер Майами установил ТВ рекорд в США
Дебют Месси за Интер Майами установил ТВ рекорд в США
Вербич-Греция-Альвина: загулы, секс-скандалы, трансгендеры, угрозы, мировая
Футбол | 25.07.2023, 13:11
Вербич-Греция-Альвина: загулы, секс-скандалы, трансгендеры, угрозы, мировая
Вербич-Греция-Альвина: загулы, секс-скандалы, трансгендеры, угрозы, мировая
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Камбек с 0:2. Лунин пропустил 2 гола от Милана, но Реал вырвал победу
Камбек с 0:2. Лунин пропустил 2 гола от Милана, но Реал вырвал победу
24.07.2023, 08:03 10
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
25.07.2023, 05:07
Теннис
Титул Снигур, финалы Байндл и Стародубцевой, скандал в Будапеште
Титул Снигур, финалы Байндл и Стародубцевой, скандал в Будапеште
24.07.2023, 08:30
Теннис
Днепр-1: активная и агрессивная украинизация
Днепр-1: активная и агрессивная украинизация
25.07.2023, 11:55 29
Футбол
Определены потенциальные соперники Динамо и Ворсклы в Q3 Лиги конференций
Определены потенциальные соперники Динамо и Ворсклы в Q3 Лиги конференций
24.07.2023, 10:25 10
Футбол
Иноуэ завоевал еще одну категорию. Сломал фаворита, получил сразу два пояса
Иноуэ завоевал еще одну категорию. Сломал фаворита, получил сразу два пояса
25.07.2023, 21:10 2
Бокс
Названы соперники для Динамо и Ворсклы. Жеребьевка Q3 Лиги конференций
Названы соперники для Динамо и Ворсклы. Жеребьевка Q3 Лиги конференций
24.07.2023, 15:25 16
Футбол
Алькарас и Испания провалились. Стал известен победитель Кубка Хопмана
Алькарас и Испания провалились. Стал известен победитель Кубка Хопмана
24.07.2023, 08:21
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем