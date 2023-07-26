Коринтианс – Сан-Паулу. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Бразилии

26 июля на «Нео Кимика Арена» пройдет 1-й матч 1/2 финала кубка Бразилии, в котором «Коринтианс» встретится с «Сан-Паулу». Старт поединка запланирован на 03:30 по киевскому времени.

Коринтианс

Клуб был прекрасен в прошлом десятилетии - тогда получилось и в Копе Либертадорес выиграть, впервые в истории, и трижды победить в национальной Серии А. Но чемпионство 2017-го года все дальше, а новых заметных успехов нет. Впрочем, прошлый сезон тимао закончили достаточно высоко, 4-ми. Что делает только еще более глубоким нынешний провал, когда гранд в Серии А болтается в нижней части, около зоны вылета. Вот и с Баией ограничились нулевой ничьей. Да и в Копе Либертадорес бразильцы набрали только 7 очков, чего хватило для 3-го места в группе. Впрочем, с него перебрались в Копу Судамерикана, где уже успели пройти в 1-м раунде плей-офф перуанский Университарио. А в кубке, чередуя домашние победы с гостевыми поражениями, команда ухитрялась выбить уже 3-х соперников - малоизвестный Ремо, Атлетико Минейро и Америка Минейро.

Сан-Паулу

Команда не менее известна и популярна, чем ее следующий соперник. Но у нее еще дольше тянется посредственный, бестрофейный период - крайним успехом стал триумф в Копе Либертадорес-2012. После этого триколор брали разве что победы на уровне чемпионата штата - тоже весомо, с учетом уровня участников, но все-таки маловато для гранда. Тем более что прошлый сезон в Серии А принес только 9-е место. Сейчас получилось прибавить - понятно, что Ботафого ото всех оторвался, но на 2-ю позицию претендовать можно, трехцветные держатся в пелотоне, много выигрывая. Но в прошлом туре вдруг оступились, проиграв 1-2 Куябе. Кроме того, они выиграли группу в Копе Судамерикана, набрав 16 очков. А в кубке прошли Итуано, Спорт Ресифи и Палмейрас, победив его в обоих поединках.

Статистика личных встреч

В 4-х поединках было 3 ничьи при победе Коринтианс в Паулисте в начале года.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают пару примерно как равную. Ждем не только борьбы, но и голов - ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,86).