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Испания
25 июля 2023, 22:38 | Обновлено 25 июля 2023, 22:55
2177
1

ВИДЕО. Дифференцированный игрок. Ла Лига смакует лучшие моменты Цыганкова

Twitter-аккаунт испанской лиги опубликовал лучшие моменты Виктора в сезоне 2022/23

25 июля 2023, 22:38 | Обновлено 25 июля 2023, 22:55
2177
1
ВИДЕО. Дифференцированный игрок. Ла Лига смакует лучшие моменты Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Официальный Twitter-аккаунт Ла Лиги опубликовал лучшие моменты 25-летнего украинского футболиста «Жироны» Виктора Цыганков в сезоне 2022/23.

«Дифференцированный футболист», – подписана публикация.

Дифференцированный футболист – футболист, который делает разницу.

Цыганков перешел в «Жирону» лишь в январе текущего года. За полгода провел в Ла Лиге 19 матчей, отличившись в них 3 голами и 6 ассистами. Трансферная стоимость 25-летнего украинца оценивается в 22 миллиона евро.

ВИДЕО. Дифференцированный игрок. Ла Лига смакует лучшие моменты Цыганкова

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видео Виктор Цыганков Жирона Ла Лига
Источник Twitter
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Gargantua
диференційований )))
"гравець, який робить різницю" це перекладається
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