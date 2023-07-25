ВИДЕО. Дифференцированный игрок. Ла Лига смакует лучшие моменты Цыганкова
Twitter-аккаунт испанской лиги опубликовал лучшие моменты Виктора в сезоне 2022/23
Официальный Twitter-аккаунт Ла Лиги опубликовал лучшие моменты 25-летнего украинского футболиста «Жироны» Виктора Цыганков в сезоне 2022/23.
«Дифференцированный футболист», – подписана публикация.
Дифференцированный футболист – футболист, который делает разницу.
Цыганков перешел в «Жирону» лишь в январе текущего года. За полгода провел в Ла Лиге 19 матчей, отличившись в них 3 голами и 6 ассистами. Трансферная стоимость 25-летнего украинца оценивается в 22 миллиона евро.
ВИДЕО. Дифференцированный игрок. Ла Лига смакует лучшие моменты Цыганкова
💎 Un futbolista 𝔻𝕀𝔽𝔼ℝ𝔼ℕℂ𝕀𝔸𝕃.— LALIGA (@LaLiga) July 25, 2023
𝗧𝗦𝗬𝗚𝗔𝗡𝗞𝗢𝗩 ❤❤ @GironaFC#LALIGA pic.twitter.com/RfzHMd27k8
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