Официальный Twitter-аккаунт Ла Лиги опубликовал лучшие моменты 25-летнего украинского футболиста «Жироны» Виктора Цыганков в сезоне 2022/23.

«Дифференцированный футболист», – подписана публикация.

Дифференцированный футболист – футболист, который делает разницу.

Цыганков перешел в «Жирону» лишь в январе текущего года. За полгода провел в Ла Лиге 19 матчей, отличившись в них 3 голами и 6 ассистами. Трансферная стоимость 25-летнего украинца оценивается в 22 миллиона евро.

ВИДЕО. Дифференцированный игрок. Ла Лига смакует лучшие моменты Цыганкова