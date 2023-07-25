Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Уимблдон
25 июля 2023, 02:59 | Обновлено 25 июля 2023, 03:00
152
0

Отец Свентек: После матча со Свитолиной было много негативных комментариев

Томаш Свентек – про влияние дочери на людей

25 июля 2023, 02:59 | Обновлено 25 июля 2023, 03:00
152
0
Отец Свентек: После матча со Свитолиной было много негативных комментариев
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш и Ига Свентек

Отец первой ракетки мира Иги Свентек (Польша) Томаш рассказал о том, как его дочь влияет на мнения других людей:

– Видя позицию Иги сегодня, чувствуете ли вы, что слова и жесты вашей дочери имеют значение, могут влиять на людей и менять мир?

– Она является лидером мирового рейтинга и имеет влияние на других. Сейчас, например, она популяризирует и приобщает к чтению книг, делая обзоры в Instagram.

Я ценю каждое ее новое начинание. Она постоянно узнает что-нибудь новое и удивляет меня своей мудростью. Полученные сильные стороны используются в спорте. Она быстро делает выводы и учится на своих ошибках.

– Отношение к войне в Украине – результат ваших разговоров или ее размышлений?

– Это ее мнение. Она играет с лентой на кепке, ее взгляды однозначны – она хочет, чтобы война закончилась. К сожалению, после матча с Элиной Свитолиной было много негативных комментариев. Это было неприятно.

Однако нельзя оставаться безразличным к такой теме, как война. Ига имеет право на свое мнение. И она последовательна в этом. Человеческая жестокость, которая происходит в Украине и о которой не все хотят говорить, должна вызывать сильный резонанс.

– Как складываются отношения вашей дочери с Ариной Соболенко?

– Мы никогда об этом не говорили, но я уверен, что они уважают друг друга как игроки. Не могу сказать, что они сидят вместе в раздевалке и общаются. Скорее они просто заходят, чтобы переодеться до и после игры или тренировки, лишь на некоторое время, и возвращаются к работе со своей командой.

Свитолина обыграла Свентек в 1/4 финала Уимблдона-2023 в трех сетах со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

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Уимблдон-2023 Ига Свёнтек Элина Свитолина Арина Соболенко
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