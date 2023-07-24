Рейтинг ATP. Маннарино вернулся в топ-30, Качин дебютировал в топ-50

На прошлой неделе мужчины сыграли три турнира ATP 250. На траве в американском Ньюпорте победил 35-летний француз Адриан Маннарино, это позволило ему вернуться в топ-30 мирового рейтинга.

В швейцарском Гштааде на грунте лучшим был Педро Качин из Аргентины, он дебютировал в первой полусотне.

В шведском Бостаде Андрей Рублев переиграл в финале Каспера Рууда, но оба представителя первой десятки сохранили свои позиции.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то много позиций потерял Александр Овчаренко, у всех остальных изменения не очень заметные.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Рублев в седьмой позиции перескочил сразу на четвертую.

Чемпионская гонка ATP