Рейтинг ATP. Маннарино вернулся в топ-30, Качин дебютировал в топ-50
Александр Овчаренко потерял 44 позиции
На прошлой неделе мужчины сыграли три турнира ATP 250. На траве в американском Ньюпорте победил 35-летний француз Адриан Маннарино, это позволило ему вернуться в топ-30 мирового рейтинга.
В швейцарском Гштааде на грунте лучшим был Педро Качин из Аргентины, он дебютировал в первой полусотне.
В шведском Бостаде Андрей Рублев переиграл в финале Каспера Рууда, но оба представителя первой десятки сохранили свои позиции.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то много позиций потерял Александр Овчаренко, у всех остальных изменения не очень заметные.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
В Чемпионской гонке Рублев в седьмой позиции перескочил сразу на четвертую.
Чемпионская гонка ATP
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