Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг ATP. Маннарино вернулся в топ-30, Качин дебютировал в топ-50
ATP
24 июля 2023, 14:59 |
51
0

Рейтинг ATP. Маннарино вернулся в топ-30, Качин дебютировал в топ-50

Александр Овчаренко потерял 44 позиции

24 июля 2023, 14:59 |
51
0
Рейтинг ATP. Маннарино вернулся в топ-30, Качин дебютировал в топ-50
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриан Маннарино

На прошлой неделе мужчины сыграли три турнира ATP 250. На траве в американском Ньюпорте победил 35-летний француз Адриан Маннарино, это позволило ему вернуться в топ-30 мирового рейтинга.

В швейцарском Гштааде на грунте лучшим был Педро Качин из Аргентины, он дебютировал в первой полусотне.

В шведском Бостаде Андрей Рублев переиграл в финале Каспера Рууда, но оба представителя первой десятки сохранили свои позиции.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то много позиций потерял Александр Овчаренко, у всех остальных изменения не очень заметные.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Рублев в седьмой позиции перескочил сразу на четвертую.

Чемпионская гонка ATP

По теме:
Титул Снигур, финалы Байндл и Стародубцевой, скандал в Будапеште
Алькарас и Испания провалились. Стал известен победитель Кубка Хопмана
Маннарино взял трофей на травяном турнире в Ньюпорте
Илья Марченко рейтинг ATP Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист) Адриан Маннарино Педро Качин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Дарья СНИГУР – про титул на 100-тысячнике в Испании: Неплохая неделя
Теннис | 24 июля 2023, 11:45 1
ФОТО. Дарья СНИГУР – про титул на 100-тысячнике в Испании: Неплохая неделя
ФОТО. Дарья СНИГУР – про титул на 100-тысячнике в Испании: Неплохая неделя

Украинка сделала публикацию в своем Instagram

Рейзлин не выступит на ЧМ по фехтованию в индивидуальной шпаге
Другие виды | 24 июля 2023, 11:50 3
Рейзлин не выступит на ЧМ по фехтованию в индивидуальной шпаге
Рейзлин не выступит на ЧМ по фехтованию в индивидуальной шпаге

Все потому, что на турнир заявлены россияне

Камбек с 0:2. Лунин пропустил 2 гола от Милана, но Реал вырвал победу
Футбол | 24.07.2023, 08:03
Камбек с 0:2. Лунин пропустил 2 гола от Милана, но Реал вырвал победу
Камбек с 0:2. Лунин пропустил 2 гола от Милана, но Реал вырвал победу
Камбосос победил, но должен был проигрывать. Его победу сотворили судьи
Бокс | 23.07.2023, 15:48
Камбосос победил, но должен был проигрывать. Его победу сотворили судьи
Камбосос победил, но должен был проигрывать. Его победу сотворили судьи
Олег ФЕДОРЧУК: «Странно, что команда Первой лиги покупает игроков»
Футбол | 23.07.2023, 14:28
Олег ФЕДОРЧУК: «Странно, что команда Первой лиги покупает игроков»
Олег ФЕДОРЧУК: «Странно, что команда Первой лиги покупает игроков»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. 23-я победа. Богачук чуть не убил африканца в первом раунде
ВИДЕО. 23-я победа. Богачук чуть не убил африканца в первом раунде
23.07.2023, 08:05 10
Бокс
Самый важный трансфер тен Хага. Почему Онана многое изменит в МЮ
Самый важный трансфер тен Хага. Почему Онана многое изменит в МЮ
22.07.2023, 09:41 26
Футбол
ВИДЕО. Наконец, свершилось. Михаил Мудрик забил первый гол за Челси
ВИДЕО. Наконец, свершилось. Михаил Мудрик забил первый гол за Челси
23.07.2023, 04:55 35
Футбол
Забили шесть голов. Шахтер в двухчасовом матче победил Утрехт
Забили шесть голов. Шахтер в двухчасовом матче победил Утрехт
22.07.2023, 17:18 14
Футбол
ВИДЕО. Бурная реакция Серены Уильямс на победный гол Месси
ВИДЕО. Бурная реакция Серены Уильямс на победный гол Месси
22.07.2023, 14:44 3
Теннис
Суперкамбек в финале! Снигур выиграла титул на 100-тысячнике в Испании
Суперкамбек в финале! Снигур выиграла титул на 100-тысячнике в Испании
23.07.2023, 14:53 26
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «В Карпатах Гладкого не будет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В Карпатах Гладкого не будет»
23.07.2023, 10:23 1
Футбол
Впервые в истории! 5 украинок дошли до финала на турнирах WTA в 2023 году
Впервые в истории! 5 украинок дошли до финала на турнирах WTA в 2023 году
22.07.2023, 22:43 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем