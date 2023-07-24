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WTA
24 июля 2023, 14:08 | Обновлено 24 июля 2023, 14:43
1002
1

Рейтинг WTA. Стародубцева обновила рекорд, большой прогресс Байндл

Дарья Снигур поднялась на 27 позиций

24 июля 2023, 14:08 | Обновлено 24 июля 2023, 14:43
1002
1
Рейтинг WTA. Стародубцева обновила рекорд, большой прогресс Байндл
WTA. Катерина Байндл

На прошлой неделе женщины провели два грунтовых турнира WTA 250 в Палермо и Будапеште. На Сицилии первый титул в карьере взяла китаянка Чжэн Циньвень, это позволило ей подняться на 24-ю позицию. Финалистка Жасмин Паолини вернулась в топ-50.

В Венгрии титул достался Марии Тимофеевой, которая в финале одолела украинку Катерину Байндл. Тимофеева совершила рывок в 117 позиций, заняв 129-ю строчку мировой классификации.

В первой двадцатке рейтинга изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Леся Цуренко сохранили свои позиции. Марта Костюк и Даяна Ястремская добавили немного, более солидно спрогрессировали Катерина Байндл, Дарья Снигур и Юлия Стародубцева. Байндл вообще поднялась на самую высокую для себя позицию в рейтинге WTA с сентября 2019 года. Стародубцева в очередной раз обновила личное достижение.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок осталась 16-й, Марта Костюк – 30-й, а Надежда Киченок – 63-й.

Украинки в топ-200 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке обошлось без изменений в верхах.

Чемпионская гонка WTA

Из украинок в Чемпионской гонке подтянулись Даяна Ястремская и Катерина Байндл. У остальных изменения незначительные или отсутствуют.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Онс Жабер Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Жасмин Паолини Чжэн Циньвень
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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serhiy
Хочу вибачитися перед Юлією Стародубцевою і перед вболівальниками.Я скоріше під статтею  написав,що вона грала в парі з росіянкою,переплутавши її з валерією страховою. Юля,бажаю удачі і розвитку в подальших іграх! 
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