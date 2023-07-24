Рейтинг WTA. Стародубцева обновила рекорд, большой прогресс Байндл

На прошлой неделе женщины провели два грунтовых турнира WTA 250 в Палермо и Будапеште. На Сицилии первый титул в карьере взяла китаянка Чжэн Циньвень, это позволило ей подняться на 24-ю позицию. Финалистка Жасмин Паолини вернулась в топ-50.

В Венгрии титул достался Марии Тимофеевой, которая в финале одолела украинку Катерину Байндл. Тимофеева совершила рывок в 117 позиций, заняв 129-ю строчку мировой классификации.

В первой двадцатке рейтинга изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Леся Цуренко сохранили свои позиции. Марта Костюк и Даяна Ястремская добавили немного, более солидно спрогрессировали Катерина Байндл, Дарья Снигур и Юлия Стародубцева. Байндл вообще поднялась на самую высокую для себя позицию в рейтинге WTA с сентября 2019 года. Стародубцева в очередной раз обновила личное достижение.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок осталась 16-й, Марта Костюк – 30-й, а Надежда Киченок – 63-й.

Украинки в топ-200 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке обошлось без изменений в верхах.

Чемпионская гонка WTA

Из украинок в Чемпионской гонке подтянулись Даяна Ястремская и Катерина Байндл. У остальных изменения незначительные или отсутствуют.

Украинки в Чемпионской гонке WTA